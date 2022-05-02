В МЧС напомнили красноярцам о недопустимости сжигания сухой травы при уборке на кладбищах

3 мая Родительский день. Перед днём поминовения усопших принято наводить порядок в местах захоронения родных и близких. Убирая сухую траву, люди часто сжигают её вместе с мусором прямо на месте, оставляют в оградах зажжённые свечи, сообщили в ГУ МЧС Росии по Красноярскому краю.

Можно спровоцировать крупный пожар при порывах ветра и обилии синтетических легковоспламеняющихся предметов.

К примеру, 1 мая в Назарово горело Дороховское кладбище. Огонь потушили благодаря оперативной работы пожарных.

В ведомстве напоминают, что в Красноярском крае с 29 апреля на всей территории, кроме северных районов, действует особый противопожарный режим.

При обнаружении пожара звоните 01 или 112.

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