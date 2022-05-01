В Красноярском крае на борту разбившегося самолёта находились два священника

Два священнослужителя Красноярской епархии находились на борту разбившегося в Манском районе легкомоторного самолёта, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

— Один погиб, второго будем вывозить санавиацией. На борту находились настоятель церкви в Красноярске с дьяконом, - сообщил собеседник ТАСС.

Напомним, 1 мая около 16:00 в 120 км от Красноярска, в районе дер. Голубевка разбился легкомоторный самолёт.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть человека).

Фото: © Западно-Сибирская транспортная прокуратура