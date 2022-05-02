В Хакасии в септике утонул 7-летний ребёнок

29 апреля в следственные органы сообщили об обнаружении в септике около дома по ул. Сибирская пос. Усть-Абакан тела 7-летнего ребёнка. Признаков криминального характера смерти не обнаружено.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

29 апреля вечером мальчик отпросился у родителей погулять. Ребёнок не вернулся домой. Родители забеспокоились и стали искать сына. Они обнаружили тело мальчика в приоткрытом септике около дома соседей. Спасти ребёнка не удалось.

Расследование продолжается.

Фото: © РИА Новости / Максим Блинов