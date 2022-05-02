2 мая
Красноярск
погода +9 °C
71.02
 
€ 74.56
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Хакасии в септике утонул 7-летний ребёнок

Главная Общество
Красноярск
11:35 2 Мая 2022
общество, происшествия, хакасия, ребенок, гибель
версия для печати Ico_print

29 апреля в следственные органы сообщили об обнаружении в септике около дома по ул. Сибирская пос. Усть-Абакан тела 7-летнего ребёнка. Признаков криминального характера смерти не обнаружено.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

29 апреля вечером мальчик отпросился у родителей погулять. Ребёнок не вернулся домой. Родители забеспокоились и стали искать сына. Они обнаружили тело мальчика в приоткрытом септике около дома соседей. Спасти ребёнка не удалось.

Расследование продолжается.

Фото: © РИА Новости / Максим Блинов 

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В МЧС напомнили красноярцам о недопустимости сжигания сухой травы при уборке на кладбищах

В МЧС напомнили красноярцам о недопустимости сжигания сухой травы при уборке на кладбищах

2 Мая 2022 г.
В Красноярском крае с 29 апреля действует особый противопожарный режим
Новости Красноярска: В Красноярском крае виновникам лесных пожаров грозят миллионные компенсации

В Красноярском крае виновникам лесных пожаров грозят миллионные компенсации

2 Мая 2022 г.
Все лесные пожары — дело рук человека
Новости Красноярска: В Красноярском крае на борту разбившегося самолёта находились два священника

В Красноярском крае на борту разбившегося самолёта находились два священника

1 Мая 2022 г.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 263 УК РФ
Новости Красноярска: В Канске в септике утонула 8-летняя девочка

В Канске в септике утонула 8-летняя девочка

1 Мая 2022 г.
Ребёнок мог упасть туда сам
Новости Красноярска: В Красноярском крае загорелось кладбище

В Красноярском крае загорелось кладбище

1 Мая 2022 г.
Будет проведена опашка территории вдоль лесного массива
Новости Красноярска: В Красноярском крае при крушении самолёта погиб человек

В Красноярском крае при крушении самолёта погиб человек

1 Мая 2022 г.
Один человек находится в больнице
Новости компаний
29/04
Как позаботиться о близких – пища для ума и здоровья
25/04
Как подключить прием безналичных платежей онлайн?
23/04
Составление договора
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Сайт Заксобрания Красноярского края взломали

Сайт Заксобрания Красноярского края взломали

28 Апреля 2022 г.
Информацию передадут в правоохранительные органы
Новости Красноярска: В Железногорске мужчину обвиняют в убийстве приятеля

В Железногорске мужчину обвиняют в убийстве приятеля

28 Апреля 2022 г.
По словам злоумышленника, он убил знакомого по его просьбе
Новости Красноярска: В Красноярске для городской ярмарки приготовят метровую колбасу

В Красноярске для городской ярмарки приготовят метровую колбасу

28 Апреля 2022 г.
Гости смогут поучаствовать в вокальном флешмобе и розыгрыше призов
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru