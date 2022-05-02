В Красноярском крае виновникам лесных пожаров грозят миллионные компенсации

На 1 мая на 15.00 в Красноярском крае действуют 15 лесных пожаров на площади 187 га. Один из них — в районе пос. Зелёный Бор в Минусинском районе. В помощь специалистам Лесопожарного центра подключилась группировка РСЧС. Удалось не допустить перехода огня на поселения. По предварительным данным, в лес огонь перешёл с пала сухой травы, сообщается на сайте правительства Красноярского края. В тушении задействованы 104 человека, 34 единицы техники, а также пожарный поезд.

Действующие пожары угрозы населённым пунктам не представляют. 97 % лесных пожаров зафиксированы на малых площадях и 93 % — ликвидируют в первые сутки благодаря максимальной мобилизации и маневрированию.

— В большей части Красноярского края установилась сухая и жаркая погода, ситуацию осложняют сильные порывы ветра. Сейчас все лесные пожары — дело рук человека. В основной массе в лес огонь переходит с земель иных категорий. Там фиксируются несанкционированные поджоги сухой травы. Сразу после тушения на место выезжают лесные инспекторы. Они проводят расследования и устанавливают точную причину возгораний. Есть случаи, когда виновников ловили на месте поджогов, - рассказал Алексей Большаков, первый заместитель министра лесного хозяйства края.

Например, в Саянском районе мужчина поджёг сухую траву на поле. В Боготольском районе женщина сжигала на приусадебном участке мусор. Из-за сильного ветра огонь вышел за пределы участка и перешёл на лесной массив.

Помимо штрафов за нарушение правил пожарной безопасности, им придётся возместить ущерб, причинённый лесному фонду, а также компенсировать затраты на тушение. Речь может идти о суммах от нескольких десятков до миллионов рублей.

По поручению губернатора Александра Усса усилили охрану лесов, мобилизовали все силы и ресурсы для предотвращения возгораний и борьбы с огнем.

Жителям напоминают о действующих запретах на посещение лесов, разведение костров, сжигании сухой травы и мусора, использовании открытого огня.

При обнаружении возгорания в лесу необходимо незамедлительно звонить на 8-800-100-94-00, 112 или с помощью мобильного приложения «Берегите лес» можно отправить сообщение, прикрепив фотографию и указав геолокацию.

Фото: © РИА Новости / Илья Наймушин