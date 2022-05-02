2 мая
Красноярск
погода +9 °C
71.02
 
€ 74.56
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Красноярском крае виновникам лесных пожаров грозят миллионные компенсации

Главная Общество
Красноярск
09:01 2 Мая 2022
компенсация, лесные пожары, в красноярском крае, происшествия, общество
версия для печати Ico_print

На 1 мая на 15.00 в Красноярском крае действуют 15 лесных пожаров на площади 187 га. Один из них — в районе пос. Зелёный Бор в Минусинском районе. В помощь специалистам Лесопожарного центра подключилась группировка РСЧС. Удалось не допустить перехода огня на поселения. По предварительным данным, в лес огонь перешёл с пала сухой травы, сообщается на сайте правительства Красноярского края. В тушении задействованы 104 человека, 34 единицы техники, а также пожарный поезд.

Действующие пожары угрозы населённым пунктам не представляют. 97 % лесных пожаров зафиксированы на малых площадях и 93 % — ликвидируют в первые сутки благодаря максимальной мобилизации и маневрированию.

— В большей части Красноярского края установилась сухая и жаркая погода, ситуацию осложняют сильные порывы ветра. Сейчас все лесные пожары — дело рук человека. В основной массе в лес огонь переходит с земель иных категорий. Там фиксируются несанкционированные поджоги сухой травы. Сразу после тушения на место выезжают лесные инспекторы. Они проводят расследования и устанавливают точную причину возгораний. Есть случаи, когда виновников ловили на месте поджогов, - рассказал Алексей Большаков, первый заместитель министра лесного хозяйства края.

Например, в Саянском районе мужчина поджёг сухую траву на поле. В Боготольском районе женщина сжигала на приусадебном участке мусор. Из-за сильного ветра огонь вышел за пределы участка и перешёл на лесной массив.

Помимо штрафов за нарушение правил пожарной безопасности, им придётся возместить ущерб, причинённый лесному фонду, а также компенсировать затраты на тушение. Речь может идти о суммах от нескольких десятков до миллионов рублей.

По поручению губернатора Александра Усса усилили охрану лесов, мобилизовали все силы и ресурсы для предотвращения возгораний и борьбы с огнем.

Жителям напоминают о действующих запретах на посещение лесов, разведение костров, сжигании сухой травы и мусора, использовании открытого огня.

При обнаружении возгорания в лесу необходимо незамедлительно звонить на 8-800-100-94-00, 112 или с помощью мобильного приложения «Берегите лес» можно отправить сообщение, прикрепив фотографию и указав геолокацию.

Фото: © РИА Новости / Илья Наймушин 

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В МЧС напомнили красноярцам о недопустимости сжигания сухой травы при уборке на кладбищах

В МЧС напомнили красноярцам о недопустимости сжигания сухой травы при уборке на кладбищах

2 Мая 2022 г.
В Красноярском крае с 29 апреля действует особый противопожарный режим
Новости Красноярска: В Хакасии в септике утонул 7-летний ребёнок

В Хакасии в септике утонул 7-летний ребёнок

2 Мая 2022 г.
Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 109 УК РФ
Новости Красноярска: В Красноярском крае на борту разбившегося самолёта находились два священника

В Красноярском крае на борту разбившегося самолёта находились два священника

1 Мая 2022 г.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 263 УК РФ
Новости Красноярска: В Канске в септике утонула 8-летняя девочка

В Канске в септике утонула 8-летняя девочка

1 Мая 2022 г.
Ребёнок мог упасть туда сам
Новости Красноярска: В Красноярском крае загорелось кладбище

В Красноярском крае загорелось кладбище

1 Мая 2022 г.
Будет проведена опашка территории вдоль лесного массива
Новости Красноярска: В Красноярском крае при крушении самолёта погиб человек

В Красноярском крае при крушении самолёта погиб человек

1 Мая 2022 г.
Один человек находится в больнице
Новости компаний
29/04
Как позаботиться о близких – пища для ума и здоровья
25/04
Как подключить прием безналичных платежей онлайн?
23/04
Составление договора
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Красноярске нашли мать гулявшей ночью 5-летней девочки

В Красноярске нашли мать гулявшей ночью 5-летней девочки

1 Мая 2022 г.
Ребёнок до выяснения всех обстоятельств останется в госучреждении
Новости Красноярска: 29 апреля перекроют центр Красноярска из-за репетиции Дня Победы

29 апреля перекроют центр Красноярска из-за репетиции Дня Победы

29 Апреля 2022 г.
Также будет закрыт въезд на парковку у площади Революции
Новости Красноярска: В Красноярске для городской ярмарки приготовят метровую колбасу

В Красноярске для городской ярмарки приготовят метровую колбасу

28 Апреля 2022 г.
Гости смогут поучаствовать в вокальном флешмобе и розыгрыше призов
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru