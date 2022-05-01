В Красноярском крае загорелось кладбище

В Назарово горело Дороховское кладбище, сообщили в Telegram-канале “Назарово. Официально”.

Огонь потушили благодаря оперативной работы пожарных.

— На месте дежурит машина пожарной охраны. Будет проведена опашка территории вдоль лесного массива, - пишут в Telegram-канале.

Жителей предупреждают, что, проводя уборку на кладбище, важно соблюдать правила противопожарной безопасности. На территории Красноярского края действует особый противопожарный режим, поэтому разведение огня запрещено.

При обнаружении пожара звоните 01 или 112.

Фото: © t.me/nazarovoofficially