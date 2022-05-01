В Минусинске при пожаре погиб 35-летний мужчина

30 апреля в следственные органы сообщили о том, что во время тушения пожара в доме по ул. Василия Яна обнаружено тело 35-летнего мужчины.

Как сообщили на сайте ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия, в ночь с 29 на 30 апреля мужчина затопил дома печь. Общаясь с родственниками по телефону, он сообщил, что печь дымит.

Возгорание обнаружили прохожие и сообщили в пожарную охрану.

Причина пожара пока устанавливается, но есть версии, что пожар произошёл из-за замыкания электропроводки или неисправность печного отопления.

Проводится процессуальная проверка.

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