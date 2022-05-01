В Красноярске первая неделя мая будет тёплой и пасмурной

По прогнозу Гидрометцентра, 2 мая в Красноярске будет +18° С, небольшой дождь, гроза. Ветер юго-восточный до 20 м/с. Ночью — +10° С.

3 мая — до +12° С, ветер западный 4,8 м/с. Ночью — до +4° С.

4 мая днём будет +10° С, ветер северо-западный 5,7 м/с. Ночью — до -3°.

5 мая — до +15° С, ветер восточный 2,7 м/с. Ночью будет +4° С.

6 мая дневная температура воздуха — +18° С, ветер западный 2,9 м/с. Ночью — +8° С.

7 мая — +17° С. Ночью — +6° С, пойдёт небольшой дождь.

8 мая — +9° С. Ночью — +2° С.

Всю неделю будет облачно с прояснением.

Фото: © РИА Новости / Павел Бедняков