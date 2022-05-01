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33 лесных пожара потушили за сутки в Красноярском крае

Главная Общество
Красноярск
12:35 1 Мая 2022
общество, происшествия, в красноярском крае, лесные пожары
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За прошедшие сутки сотрудники краевого Лесопожарного центра потушили 33 лесных пожара на площади 887 га в Дзержинском, Боготольском, Манском, Большемуртинском, Курагинском, Казачинском, Саянском, Рыбинском, Ачинском, Абанском, Тасеевском, Нижнеингашском, Ужурском, Балахтинском, Емельяновском, Сухобузимском, Ирбейском,   Уярском, Идринском, Ермаковском районах, Пировском и Шарыповском муниципальных округах.

При тушении были задействованы 379 человек и 79 единиц спецтехники, сообщается на сайте правительства Красноярского края. На авиапатрулирование, доставку сил и средств к очагам возгораний привлекались 10 воздушных судов.

Предварительно, на лес огонь перешёл с земель иных категорий и по вине местного населения.

Сегодня в регионе действуют 16 лесных пожара на площади 844 га в Ирбейском, Рыбинском, Емельяновском, Тасеевском, Берёзовском, Ужурском, Бирилюсском, Нижнеингашском, Канском, Боготольском районах и Шарыповском муниципальном округе. Угрозы населённым пунктам нет. 4 пожара на площади 627 га локализованы. В тушении принимают участие 235 человек, задействовано 45 единиц техники.

В районах леса по условиям погоды патрулируют наземные группы краевого Лесопожарного центра, а также следят с помощью 100 видеокамер, которые установлены в 29 районах Красноярского края. Вся информация передаётся в региональную диспетчерскую службу лесного хозяйства.

Жителям края запрещено сжигать сухую траву, разводить костры на землях сельхозназначения. Владельцам земельных участков, граничащих с лесом, необходимо обеспечить пожарную безопасность. То есть нужно очистить полосу шириной не менее 10 метров от леса, либо отделить участок от леса минерализованной полосой или противопожарным барьером.

Напомним, что при обнаружении возгорания в лесу необходимо незамедлительно звонить на прямую линию лесной охраны 8-800-100-94-00 или с помощью мобильного приложения «Берегите лес» можно отправить сообщение, прикрепив фотографию и указав геолокацию.

Фото: © РИА Новости / Илья Наймушин 

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