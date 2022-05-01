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В Красноярске нашли мать гулявшей ночью 5-летней девочки

Главная Общество
Красноярск
12:15 1 Мая 2022
общество, красноярск, родители, ребенок, поиски
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Полицейские разыскали мать девочки, которую вчера утром обнаружили на улице, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Напомним, в правоохранительные органы обратился житель Октябрьского района. Он рассказал, что в 04:00 около дома на ул. Гусарова он увидел маленькую девочку без взрослых. Она не смогла назвать свой адрес и какую-либо информацию о себе. Инспекторы поместили ребёнка в государственное учреждение.

Благодаря информации неравнодушных жителей, удалось узнать личность матери. Сотрудниками полиции установили местонахождение 35-летней женщины. Накануне она с сожителем употребляла алкоголь. Как рассказала женщина, около часа ночи она пошла в магазин за молоком. Когда вернулась домой, оказалось, что сожитель отпустил дочку погулять. Они якобы искали ребёнка, а потом продолжили выпивать.

По результатам проверки будет принято решение о привлечении матери к ответственности, девочка же до выяснения всех обстоятельств останется в госучреждении.

Фото: © РИА Новости / Наталья Селиверстова 

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