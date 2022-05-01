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В Красноярском крае учителем года стала Наталья Морева из Саянского района

Главная Общество
Красноярск
16:26 1 Мая 2022
россия, учитель, общество, красноярск, в красноярском крае, конкурс
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В Красноярском крае завершился краевой конкурс «Учитель года Красноярского края – 2022». Пять дней 30 финалистов конкурса боролись за право стать лучшим. Победителем стала Наталья Морева. Она учитель русского языка и литературы Агинской средней школы № 2 Саянского района, сообщается на сайте правительства Красноярского края. Победительница представит Красноярский край в финале конкурса «Учитель года России».

Министр образования края Светлана Маковская вручила учителю года диплом, золотой значок и сертификат на 200 тысяч рублей.

Ещё девять человек признаны победителями конкурса. Они получили дипломы, серебряные значки и сертификаты на 70 тысяч рублей.

Фото: © krskstate.ru/ 
 

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