В Красноярске с 1 по 2 мая будет запрещена стоянку возле мечети

С 1 мая с 20:00 до 2 мая до 15:00 будет запрещена остановка и парковка транспорта возле мечети, сообщают в пресс-службе администрации города Красноярска.
Причина ограничений: массовые мероприятия, посвящённые мусульманскому празднику Ураза-Байраму.
Парковаться и останавливаться нельзя будет:
- от здания по ул. Партизана Железняка, 17е до пересечения с ул. Краснодарская (по нечётной стороне ул. Партизана Железняка);
- от ул. Краснодарская до пересечения с ул. 3 Августа (по нечётной стороне пр. Металлургов).