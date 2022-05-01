1 мая
Красноярск
погода +16 °C
71.02
 
€ 74.56
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Красноярске с 1 по 2 мая будет запрещена стоянку возле мечети

Главная Общество
Красноярск
14:12 1 Мая 2022
парковка, запрет, мечеть, красноярск, общество
Фотография © архив Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

С 1 мая с 20:00 до 2 мая до 15:00 будет запрещена остановка и парковка транспорта возле мечети, сообщают в пресс-службе администрации города Красноярска.

Причина ограничений: массовые мероприятия, посвящённые мусульманскому празднику Ураза-Байраму.

Парковаться и останавливаться нельзя будет:

  • от здания по ул. Партизана Железняка, 17е до пересечения с ул. Краснодарская (по нечётной стороне ул. Партизана Железняка);
  • от ул. Краснодарская до пересечения с ул. 3 Августа (по нечётной стороне пр. Металлургов).
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: 33 лесных пожара потушили за сутки в Красноярском крае

33 лесных пожара потушили за сутки в Красноярском крае

1 Мая 2022 г.
на 1 мая в регионе действуют 16 пожаров
Новости Красноярска: В Красноярске нашли мать гулявшей ночью 5-летней девочки

В Красноярске нашли мать гулявшей ночью 5-летней девочки

1 Мая 2022 г.
Ребёнок до выяснения всех обстоятельств останется в госучреждении
Новости Красноярска: В Красноярске в ТРЦ «Планета» подорожает час парковки

В Красноярске в ТРЦ «Планета» подорожает час парковки

1 Мая 2022 г.
С 1 мая первые два часа парковки будут бесплатными, а каждый последующий — 100 руб.
Новости Красноярска: В Рыбинском районе при пожаре погибла 70-летняя женщина

В Рыбинском районе при пожаре погибла 70-летняя женщина

1 Мая 2022 г.
Дом загорелся из-за возгорания сухой травы от стихийного зольника
Новости Красноярска: Глава Красноярска Сергей Ерёмин поделился фотографиями с ярмарки на Театральной площади

Глава Красноярска Сергей Ерёмин поделился фотографиями с ярмарки на Театральной площади

30 Апреля 2022 г.
Такие ярмарки будут идти всё лето
Новости Красноярска: На «Продвижении» покажут фильмы по мотивам романов писательницы Елены Михалковой

На «Продвижении» покажут фильмы по мотивам романов писательницы Елены Михалковой

30 Апреля 2022 г.
марафон мини-сериалов пройдёт с 1 по 3 мая
Новости компаний
29/04
Как позаботиться о близких – пища для ума и здоровья
25/04
Как подключить прием безналичных платежей онлайн?
23/04
Составление договора
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Красноярске фотограф показал строительство развязки на Чкалова

В Красноярске фотограф показал строительство развязки на Чкалова

29 Апреля 2022 г.
Она должна связать студгородок с Николаевкой
Новости Красноярска: В Железногорске мужчину обвиняют в убийстве приятеля

В Железногорске мужчину обвиняют в убийстве приятеля

28 Апреля 2022 г.
По словам злоумышленника, он убил знакомого по его просьбе
Новости Красноярска: Во время спецоперации на Украине погиб 40-летний военнослужащий из Красноярского края

Во время спецоперации на Украине погиб 40-летний военнослужащий из Красноярского края

26 Апреля 2022 г.
На спецоперацию он отправился добровольцем
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru