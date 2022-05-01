В Красноярске с 1 по 2 мая будет запрещена стоянку возле мечети

С 1 мая с 20:00 до 2 мая до 15:00 будет запрещена остановка и парковка транспорта возле мечети, сообщают в пресс-службе администрации города Красноярска.

Причина ограничений: массовые мероприятия, посвящённые мусульманскому празднику Ураза-Байраму.

Парковаться и останавливаться нельзя будет: