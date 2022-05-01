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В Рыбинском районе при пожаре погибла 70-летняя женщина

Главная Общество
Красноярск
08:05 1 Мая 2022
общество, происшествия, в красноярском крае, пожар
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В с. Гмирянка загорелись 4 дома. На месте пожара полицейские обнаружили тело женщины 1952 года рождения.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Красноярскому краю, возгорание сухой травы произошло от стихийного зольника, который организовали местные жители. Огонь перешёл на жилой дом, в котором находился баллон с бытовым газом. Предварительно, женщина, которая пыталась принимать меры к ликвидации возгорания соседского дома, погибла из-за разрыва газового баллона.

Устанавливаются обстоятельства случившегося.

Фото: © РИА Новости / Андрей Бок 

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