В Рыбинском районе при пожаре погибла 70-летняя женщина

В с. Гмирянка загорелись 4 дома. На месте пожара полицейские обнаружили тело женщины 1952 года рождения.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Красноярскому краю, возгорание сухой травы произошло от стихийного зольника, который организовали местные жители. Огонь перешёл на жилой дом, в котором находился баллон с бытовым газом. Предварительно, женщина, которая пыталась принимать меры к ликвидации возгорания соседского дома, погибла из-за разрыва газового баллона.

Устанавливаются обстоятельства случившегося.

Фото: © РИА Новости / Андрей Бок