Глава Красноярска Сергей Ерёмин поделился фотографиями с ярмарки на Театральной площади

Глава Красноярска Сергей Ерёмин посетил ярмарку на Театральной площади и поделился фотографиями праздничной атмосферы.

«Даже на фотографии видно праздничную атмосферу нашей первой в этом году общегородской ярмарки. Местные товары на любой вкус, творческие коллективы, улыбки красноярцев — это то, что можно увидеть на продовольственном фестивале на Театральной площади», — рассказал мэр на своей странице во «ВКонтакте».

Его особо радует то, что в ярмарке приняли участие не только производители из районов Красноярского края, но и из других регионов.

«К нам приехали даже из Хакасии и Алтайского края! Это значит, что такие ярмарки, в наше непростое время, очень востребованы, как среди производителей, так и среди жителей. Один из производителей специально для ярмарки приготовил сюрприз – вареную колбасу весом 8 кг и длиной в один метр», – пишет Сергей Ерёмин.

Градоначальник отметил, что для поддержки местных производителей и жителей края в текущей экономической ситуации по поручению главы региона Александра Усса продовольственные ярмарки на территории Красноярска будут проходить на протяжении всего лета.

Фото: © vk.com/eremin_krsk