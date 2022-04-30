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Глава Красноярска Сергей Ерёмин поделился фотографиями с ярмарки на Театральной площади

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Красноярск
21:41 30 Апреля 2022
красноярск, ярмарка
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Глава Красноярска Сергей Ерёмин посетил ярмарку на Театральной площади и поделился фотографиями праздничной атмосферы. 

«Даже на фотографии видно праздничную атмосферу нашей первой в этом году общегородской ярмарки. Местные товары на любой вкус, творческие коллективы, улыбки красноярцев — это то, что можно увидеть на продовольственном фестивале на Театральной площади», — рассказал мэр на своей странице во «ВКонтакте».

Его особо радует то, что в ярмарке приняли участие не только производители из районов Красноярского края, но и из других регионов.

«К нам приехали даже из Хакасии и Алтайского края! Это значит, что такие ярмарки, в наше непростое время, очень востребованы, как среди производителей, так и среди жителей. Один из производителей специально для ярмарки приготовил сюрприз – вареную колбасу весом 8 кг и длиной в один метр», – пишет Сергей Ерёмин.

Градоначальник отметил, что для поддержки местных производителей и жителей края в текущей экономической ситуации по поручению главы региона Александра Усса продовольственные ярмарки на территории Красноярска будут проходить на протяжении всего лета.

Фото: © vk.com/eremin_krsk

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