В честь 200-летия Омской области по Иртышу пройдёт яхтенная эскадра

В рамках проекта Международного пресс-центра МКР-Медиа, посвящённого 200-летию Омской области эксперты обсудили роль Иртыша в развитии Омска и Сибири.

Профессор, завкафедрой Омского института водного транспорта и экс-генеральный директор Иртышского речного пароходства Иван Яновский отметил важнейшую роль реки в освоении Сибири и высказался против продолжения строительства Красногорского гидроузла. По мнению речника, гидроузел не может оказать существенного влияния на судоходство и способен навредить экосистеме реки Омь.

«Если до переходного периода мы перевозили на север до 18 млн тонн грузов, то после 1993 года этот показатель составлял 3 миллиона… Тогда в начале 1990-х работники плавсостава оказались без работы и надо было выживать – так мы пошли через Северный морской путь в Чёрное море, где начали сдавать в аренду наши судна класса «река – море». И выжили. Мы не платили зарплату всего полгода, а в 1997 году пароходству в Америке вручили факел Бирмингема – за выживание в сложных экономических условиях. Сегодня надо больше говорить о необходимости развития судоходства и не только для перевозки на север, но и в Омской области. Надо чтобы речной флот удешевлял расходы на перевозку и следил за экологией. Приведу только один пример – в Усть-Ишим запас угля в 4,5 тысячи тонн довезёт одно судно, а самосвалам надо сделать примерно двести рейсов. Вы представляете, сколько это выбросов и какая себестоимость – в три-четыре раза дороже, чем по реке. Кроме этого у нас хорошие урожаи хлеба, который нужно отправлять на восток. Это опять же экономически выгоднее делать через Северный морской путь. Но конечно к этому нужно готовиться – нужно развивать судостроение и оборудование», – заявил Иван Яновский.

Кандидат технических наук, доцент Омского государственного аграрного университета Евгений Петров сравнил Иртышский бассейн с кровеносной системой и в свою очередь высказался за продолжение строительства гидроузла. По словам эксперта, уже с 1960-х годов в реке начались резкие процессы, вызванные деятельностью человека – активная добыча песка и строительство каскада гидротехнических сооружений в Казахстане привели к «просадке» русла и падению естественного уровня, сказывающегося на надежности водоснабжения Омска.

«При строительстве водозаборов и таких гидротехнических сооружений как опорные части мостов, набережные, причальные сооружения и многое другое инженеры брали в расчет отметку в 69 метров по Балтийской системе высот. Это среднее значение было сформировано с учётом многолетних данных гидрологов. Но уже с 1960-х годов оно начало терять актуальность и если что-то не предпринять город получит множество проблем, связанных как с питьевым водоснабжением, так и с работой промышленных предприятий и сохранностью опор тех же мостов, которые из-за низкого уровня реки приходят в негодность», – рассказал Евгений Петров.

По мнению руководителя Омского филиала Территориального фонда геологической информации по Сибирскому федеральному округу, заместителя председателя Омского регионального отделения Русского географического общества Игоря Вяткина не теряет актуальность проект строительства канала Иртыш – Омь, который мог бы решить проблему с водоснабжением четырёх муниципальных районов и внести вклад в дополнительную очистку двух рек.

«Иртышская вода славится по всей России – она «мягкая», ведь проходит верхние камни, потом гравий, песок, суглинки и глину. Неслучайно многие производства пищевых продуктов базируется именно здесь, в Омске. Во время экспедиций мы брали пробы воды и проводили исследования, показавшие такие данные: за два последних десятилетия качество воды улучшилось. Почему? Потому что с одной стороны антропогенное влияние снизилось, а с другой, например, в Омске система водоснабжения является оборотной, что тоже сохраняет реку от загрязнений. Да, самый выгодный вариант перевозки грузов – водный путь, но, как и в любом деле, тут нужно соблюдать баланс. Увы, пока нашей цивилизации не хватает комплексного подхода, баланса между природой, потреблением и городской эстетикой. Мы зарегулировали сток – пойма засолилась и мы потеряли сельскохозяйственные угодья. Левобережье Омска активно застраивается, но проектировщики не предусматривают ливневую канализацию – а гидрологию никто не отменял. Мы любим проводить время на воде, но речные берега замусорены и захламлены. Пора взяться за ум и провести генеральную уборку водоохраной зоны», – отметил Игорь Вяткин.

Директор Омского губернаторского яхт-клуба Сергей Щербаков в рамках открытого разговора презентовал новый проект – в честь 200-летия Омской области яхтенная экскадра пройдёт по Иртышу от южной до северной границы региона.

В рамках плавания будут организованы встречи с жителями, а возле границы с Казахстаном будет организован детский лагерь для детей из Омска и Павлодара.

Автор: Андрей Курников