На «Продвижении» покажут фильмы по мотивам романов писательницы Елены Михалковой

С 1 по 3 мая на телеканале «Продвижение» пройдет марафон мини-сериалов по мотивам романов российской писательницы Елены Михалковой. Пул детективных историй состоит из трёх картин «Знак истинного пути» (реж. В. Лавров), «Дудочка крысолова» (реж. А. Пуустусмаа) и «Призрак в кривом зеркале» (реж. В. Лавров). Фильмы сняты по одноименным романам писательницы из цикла «Расследования Макара Илюшина и Сергея Бабкина», профессиональных сыщиков, ведущих частные расследования самых запутанных преступлений.

В эти же три первых дня мая криминальный телезабег на «Продвижении» продолжит сериал «Шулер», снятый по роману писателя Анатолия Барбакару, который в прошлом сам был известным мошенником и не скрывает этот факт. Ему даже пришлось сделать пластическую операцию, чтобы начать жить с «чистого листа». В картине писатель сыграл одного из второстепенных персонажей и выступил консультантом по специфичным вопросам «шулерского мастерства».

В первый постпраздничный день - 4 мая - «Продвижение» начнёт показ 16-серийного российского сериала «Исчезнувшая». Режиссёру Юсупу Разыкову удалось создать плотно замешанный микс из детектива, романтики и мелодрамы. Драматургия основной тайны усилена радикальным противостоянием светлых и темных сторон человеческих характеров, что позволяет держать зрителя в постоянном напряжении.

Разобраться во всех хитросплетениях, собрать единый пазл из интриг и обнаружить неожиданную финальную развязку телеистории «Продвижение» предлагает зрителям ежедневно по будням в 22:00.