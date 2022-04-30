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Макет стегозавра из краеведческого музея подарят маленькой девочке

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Красноярск
14:44 30 Апреля 2022
красноярск, музей
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Красноярский краеведческий музей подарил школьнице макет стегозавра. 

Напомним, что музей решил обновить экспозицию, посвящённую доисторическим животным, и старые макеты оказались не нужны. В связи с этим фигуру стегозавра высотой в 1,5 метров было решено подарить какому-нибудь ребенку. Объявление об этом размесили в социальных сетях и за два на него откликнулись десятки красноярцев. 

В итоге большую игрушку забрал красноярец Николай. Теперь стегозавр будет «жить» у его дочери в детской.

Фото: © vk.com/wall-30684980_12129

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