Макет стегозавра из краеведческого музея подарят маленькой девочке

Красноярский краеведческий музей подарил школьнице макет стегозавра.

Напомним, что музей решил обновить экспозицию, посвящённую доисторическим животным, и старые макеты оказались не нужны. В связи с этим фигуру стегозавра высотой в 1,5 метров было решено подарить какому-нибудь ребенку. Объявление об этом размесили в социальных сетях и за два на него откликнулись десятки красноярцев.

В итоге большую игрушку забрал красноярец Николай. Теперь стегозавр будет «жить» у его дочери в детской.

Фото: © vk.com/wall-30684980_12129