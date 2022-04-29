В Красноярске прошла репетиция шествия в честь Дня Победы

Вечером 29 апреля в центре Красноярска прошла репетиция мероприятий, посвященных празднованию 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Специально для этого в городе изменили схему движения транспорта. Вторая репетиция шествия пройдет 5 мая, в этот день ограничения на дорогах будут действовать с 17:00 до 23:00 часов.

Напомним, что 9 мая с 10:00 до 10:40 в центре Красноярска пройдёт митинг и возложение цветов к Вечному огню на площади Победы. С 11:30 до 12:30 на площади Революции состоится парад военной техники, а с 13:30 до 14:30 запланировано шествие «Бессмертного полка».

Вечером на Театральной площади пройдут два праздничных концерта: первый с 16:00 до 19:00, второй с 20:00 до 22:00, после чего горожане смогут увидеть фейерверк.

Фото: © Александр Жуковец