За сутки в Красноярском крае заболели коронавирусом 109 человек

За сутки от коронавируса умерли 3 человека. Всего же с начала пандемии – 10 775.

Заболеваемость новой коронавирусной инфекцией в Красноярском крае постепенно снижается. Подтверждённых диагнозов на 29 апреля – 109. За всё время пандемии в регионе выявлено 363 942 случай заражения.

Госпитализировано за сутки – 56, вылечили 229 человек за сутки.

Напомним, для предупреждения внутрибольничного инфицирования пациентов и персонала медорганизаций Красноярского края пациентам при посещении лечебно-профилактического учреждения и медицинским работникам необходимо продолжить ношение масок.

Требование действует до его официальной отмены Управлением Роспотребнадзора.

Фото: © РИА Новости / Евгений Одиноков