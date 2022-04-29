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Галина Ампилогова проверила ход ремонта почтовых отделений в Назаровском районе

Главная Общество
Красноярск
15:50 29 Апреля 2022
проверка, партии, почта, модернизация
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Почтовые отделения в Назаровском районе будут модернизировать. Ремонт начнется уже в этом году.  Ревизию почтовых отделений в Назаровском районе накануне провела депутат Законодательного собрания  от партии «Единая Россия» Галина Ампилогова вместе с главой Назаровского района и представителем краевого почтамта.  

Первым почтовым отделением, которое посетила делегация, стало Красносопкинское.  Еще со времен СССР здесь сохранились решетки, отделяющие сотрудников почты от посетителей, деревянный крашеный пол, старые столы. Но уже в этом году все здесь преобразится.

«К 1 сентября здесь уже не будет этого барьера, окна будут заменены, входную группу также заменят. Здесь будет перепланировка – открытая зона обслуживания, клиентский зал мы увеличим», - рассказал директор УФПС Красноярского края Александр Завьялов.

На время ремонта отделение переедет  в другое помещение, расположенное в этом же здании. Кроме внешнего преображения изменится и набор услуг – на почте можно будет получить ряд государственных и муниципальных услуг.  Для этого сейчас руководство почты ведет активные переговоры с МФЦ. 

Еще одни вопрос - отсутствие банкоматов. В некоторых населенных пунктах их вообще нет. Но банк, который работает в партнерстве с почтой, устанавливает банкоматы по определенным принципам, главный из которых – количество совершаемых операций.  Поэтому не во всех отделениях банкоматы оправдывают себя. Но абсолютно во всех почтовых отделениях люди могут снять наличные с любой банковской карты с помощью терминала. Правда, сумма ограничена – до 10 000 на руки. 

Проблемы остаются и с кадрами. Например, в поселке Глядень почтовое отделение закрыто на замок. Оно не работает. Причина – отсутствие  заведующей. На эту должность пока не могут найти сотрудника, но в ближайшее время проблему обещают решить. 

Среди основных критериев, предъявляемых к начальнику  почтового отделения на селе  – умение работать с компьютером и наличными деньгами. При этом, как пояснил представитель почты,  кандидатов готовы всему обучить.  Уровень заработной платы  начальника  почтового отделения  составляет  28 -29 тысяч рублей. 

Еще одно почтовое отделение, которое будет модернизировано в текущем году,   находится в  Сахапте. 

«В этом году в крае отремонтируют  16 почтовых отделений, два из них - в Назаровском районе –  в Красной Сопке и в Сахапте. Их планируют не только отремонтировать и привести в нормативное состояние, но и обеспечить новым оборудованием, организовать доступ в интернет. Сегодня люди заказывают себе через почтовые отделения разные услуги, получают почтовые отправления, все должно модернизироваться», - рассказала Галина Ампилогова.

Ремонт каждого обойдется в среднем в пять миллионов рублей.  Всего же в этом году на модернизацию почтовых отделений по всей стране выделено 5 миллиардов рублей.  Еще одно отделение почты в Назаровском районе планируют отремонтировать в следующем году и два - в 2024.  

Добавим, накануне «Единая Россия» и «Почта России» создали региональные штабы, которые будут контролировать ход модернизации почтовых отделений по всей стране. Федеральный штаб создан в Министерстве цифрового развития. До 2025 года будет обновлено 25 тысяч отделений, напомнил руководитель направления народной программы партии «Государство для человека», глава думского комитета по информации Александр Хинштейн на совещании с гендиректором «Почты России» Максимом Акимовым, представителями министерств и региональными отделениями «Единой России».

Фото: «Единая Россия»
По материалам «Единой России»

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