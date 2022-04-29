Галина Ампилогова проверила ход ремонта почтовых отделений в Назаровском районе

Почтовые отделения в Назаровском районе будут модернизировать. Ремонт начнется уже в этом году. Ревизию почтовых отделений в Назаровском районе накануне провела депутат Законодательного собрания от партии «Единая Россия» Галина Ампилогова вместе с главой Назаровского района и представителем краевого почтамта.

Первым почтовым отделением, которое посетила делегация, стало Красносопкинское. Еще со времен СССР здесь сохранились решетки, отделяющие сотрудников почты от посетителей, деревянный крашеный пол, старые столы. Но уже в этом году все здесь преобразится.

«К 1 сентября здесь уже не будет этого барьера, окна будут заменены, входную группу также заменят. Здесь будет перепланировка – открытая зона обслуживания, клиентский зал мы увеличим», - рассказал директор УФПС Красноярского края Александр Завьялов.

На время ремонта отделение переедет в другое помещение, расположенное в этом же здании. Кроме внешнего преображения изменится и набор услуг – на почте можно будет получить ряд государственных и муниципальных услуг. Для этого сейчас руководство почты ведет активные переговоры с МФЦ.

Еще одни вопрос - отсутствие банкоматов. В некоторых населенных пунктах их вообще нет. Но банк, который работает в партнерстве с почтой, устанавливает банкоматы по определенным принципам, главный из которых – количество совершаемых операций. Поэтому не во всех отделениях банкоматы оправдывают себя. Но абсолютно во всех почтовых отделениях люди могут снять наличные с любой банковской карты с помощью терминала. Правда, сумма ограничена – до 10 000 на руки.

Проблемы остаются и с кадрами. Например, в поселке Глядень почтовое отделение закрыто на замок. Оно не работает. Причина – отсутствие заведующей. На эту должность пока не могут найти сотрудника, но в ближайшее время проблему обещают решить.

Среди основных критериев, предъявляемых к начальнику почтового отделения на селе – умение работать с компьютером и наличными деньгами. При этом, как пояснил представитель почты, кандидатов готовы всему обучить. Уровень заработной платы начальника почтового отделения составляет 28 -29 тысяч рублей.

Еще одно почтовое отделение, которое будет модернизировано в текущем году, находится в Сахапте.

«В этом году в крае отремонтируют 16 почтовых отделений, два из них - в Назаровском районе – в Красной Сопке и в Сахапте. Их планируют не только отремонтировать и привести в нормативное состояние, но и обеспечить новым оборудованием, организовать доступ в интернет. Сегодня люди заказывают себе через почтовые отделения разные услуги, получают почтовые отправления, все должно модернизироваться», - рассказала Галина Ампилогова.

Ремонт каждого обойдется в среднем в пять миллионов рублей. Всего же в этом году на модернизацию почтовых отделений по всей стране выделено 5 миллиардов рублей. Еще одно отделение почты в Назаровском районе планируют отремонтировать в следующем году и два - в 2024.

Добавим, накануне «Единая Россия» и «Почта России» создали региональные штабы, которые будут контролировать ход модернизации почтовых отделений по всей стране. Федеральный штаб создан в Министерстве цифрового развития. До 2025 года будет обновлено 25 тысяч отделений, напомнил руководитель направления народной программы партии «Государство для человека», глава думского комитета по информации Александр Хинштейн на совещании с гендиректором «Почты России» Максимом Акимовым, представителями министерств и региональными отделениями «Единой России».

Фото: «Единая Россия»

По материалам «Единой России»