Сотрудники КрасЖД присоединились к Всероссийской акции «Поезд помощи» по оказанию гуманитарной помощи Донбассу

Сегодня со станции Канск-Енисейский Красноярской железной дороги отправлен в Москву вагон с гуманитарным грузом – порядка 70 тонн муки – от Красноярского края для жителей Донбасса.

Он войдёт в состав специального «Поезда помощи», формирующегося по инициативе Народного фронта и ОАО «РЖД» в столице России из вагонов, направленных из разных регионов страны.

В торжественном мероприятии на перроне вокзала станции Канск-Енисейский, посвящённом отправке вагона, приняли участие представители Красноярской железной дороги и Народного фронта.

Они подчеркнули, что главная задача проекта – оказать людям своевременную масштабную помощь, доставить которую в таком большом объёме на значительное расстояние возможно именно железнодорожным транспортом.

Отметим, сотрудники КрасЖД провели большую подготовительную работу. Железнодорожники обеспечили логистическое взаимодействие с отправителями груза, а затем приняли его и осуществили погрузку.

Благотворительный груз для жителей Донбасса предоставлен мукомольными предприятиями Красноярского края.

Добавим, в настоящее время, в рамках всероссийской акции «Поезд помощи» на Красноярской магистрали идёт формирование второго вагона. Планируется, что он будет отправлен 4 мая со станции Абакан с грузом от Республики Хакасия.

Фото: КрасЖД

По материалам КрасЖД