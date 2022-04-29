Как позаботиться о близких – пища для ума и здоровья

Посмотрите правде в глаза. Никогда еда не была просто средством насыщения. Ведь «путь к сердцу мужчины лежит через желудок». Когда грустно, балуем себя вкусненьким. Особенные блюда готовятся на праздник, чтобы порадовать гостей.

Еда – это способ передать и получить эмоции и чувства, и речь не только об удовольствии. Накормить кого-то, поделиться куском, значит проявить заботу и участие, а в некоторых случаях – даровать здоровье или даже жизнь.

Близится годовщина Великой Победы. Время идет, и многих ветеранов-героев с нами уже нет. Однако, те, кто несет живую историю, те, кто защищал нас в страшные годы войны, еще живы. И есть их дети – наши бабушки и дедушки, мамы и папы, которые росли в суровое послевоенное время, и не понаслышке знают о голодных годах и дефиците. Они нас выкормили и воспитали, а теперь, согласитесь, пришло и наше время позаботиться о них. Обеспечить им спокойную, здоровую, сытую и вкусную старость.

Как бы то ни было, важнейшую роль в этом играет питание. Ведь мы - то, что мы едим. Безусловно, заботясь о рационе пожилых людей, мы должны руководствоваться полезностью еды, ее удобством, и, конечно, личными пристрастиями наших родных.

Помните, как про запас закупали консервы? Все потому, что такой продукт долго хранится, готовить его не надо – только разогреть, а еще он обладает высокой питательной ценностью. Только вот разнообразием раньше он не отличался.

Надо отдать должное производителям, сегодня к выпуску консервации подход особенный. Помимо, традиционного ГОСТа и каш с мясом, на рынке представлены настоящие готовые блюда ресторанного качества и закуски. Это томленое мясо сибирской дичи, диетическая линейка из мяса птицы, блюда халяль, кухни народов мира, классические супы – борщ и гороховый, а также овощные супы, для тех, кому мясо нельзя. На закуску – мясные паштеты со специями, грибами, травами и даже ягодами.

Сегодня есть все для разнообразного рациона. И преимущество таких блюд в банке как раз в том, что они долго хранятся, и брать их можно, куда угодно. Это-то как раз и актуально для старшего поколения. Наступает огородный сезон – надо запастись едой на дачу – на грядках и так уходит слишком много сил, чтобы тратить их еще и на готовку. А если гости? Дайте вашим родным отдохнуть от плиты. Пусть они просто достанут из банок мраморную говядину в красном вине или оленину с северными ягодами для своих гостей.

Вкусную еду "Мясничий" можно покупать и штучно, и ящиками. У бренда есть даже специальные комбо-наборы, в том числе и подарочные, где собраны разные блюда. Кстати, ни в одном из них нет ГМО и усилителей вкуса. Только натуральные ингредиенты. Такому запасу будет рад любой.

И помните, ящик даже самых эксклюзивных блюд – это не подарок – это естественная забота о самых родных и близких людях – родителях, бабушках и дедушках.

По материалам Goldman Group

Фото:©Goldman Group