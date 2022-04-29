Группа «Би-2» отменила концерт в Омске из-за патриотического баннера

Концерт группы «Би-2», который должен был состояться 28 апреля на стадионе «Красная звезда» в Омске отменён, сообщили в официальной группе социальной сети «ВКонтакте» «Би-2».

— С огромным разочарованием сообщаем, что наш концерт в Омске отменён. В город мы прилетели за сутки до концерта, успели провести саундчек. Мы были готовы начинать выступление, но нам не дали провести концерт и его пришлось отменить, — пишут в сообщении.

Группа намерена проконтролировать, что поклонникам будут возвращены деньги за несостоявшийся концерт.

Заместитель министра по делам молодёжи, физической культуры и спорта Омской области Иван Колесник заявил зрителям на стадионе, что группа отказалась выступать из-за размещённого там патриотического баннера, сообщает ТАСС.

— «Би-2» не устроил этот баннер. Весь день прошёл в переговорах. Мы предлагали разные компромиссные варианты, но организаторы не пошли навстречу. Артисты выступать отказались. Они собрали свои вещи и уехали, — сказал Иван Колесник.

Фото: © Сергей Бобылев / ТАСС