29 апреля
Красноярск
погода +23 °C
72.3
 
€ 75.31
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Группа «Би-2» отменила концерт в Омске из-за патриотического баннера

Главная Общество
Красноярск
15:35 29 Апреля 2022
общество, омск, концерт, отмена
версия для печати Ico_print

Концерт группы «Би-2», который должен был состояться 28 апреля на стадионе «Красная звезда» в Омске отменён, сообщили в официальной группе социальной сети «ВКонтакте» «Би-2».

— С огромным разочарованием сообщаем, что наш концерт в Омске отменён. В город мы прилетели за сутки до концерта, успели провести саундчек. Мы были готовы начинать выступление, но нам не дали провести концерт и его пришлось отменить, — пишут в сообщении.

Группа намерена проконтролировать, что поклонникам будут возвращены деньги за несостоявшийся концерт.

Заместитель министра по делам молодёжи, физической культуры и спорта Омской области Иван Колесник заявил зрителям на стадионе, что группа отказалась выступать из-за размещённого там патриотического баннера, сообщает ТАСС.

— «Би-2» не устроил этот баннер. Весь день прошёл в переговорах. Мы предлагали разные компромиссные варианты, но организаторы не пошли навстречу. Артисты выступать отказались. Они собрали свои вещи и уехали, — сказал Иван Колесник.

Фото: © Сергей Бобылев / ТАСС

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Горно-Алтайске учредителя газеты оштрафовали на 300 тысяч рублей за призывы к санкциям против РФ

В Горно-Алтайске учредителя газеты оштрафовали на 300 тысяч рублей за призывы к санкциям против РФ

29 Апреля 2022 г.
Поводом стала статья от 30 марта главного редактора
Новости Красноярска: Галина Ампилогова проверила ход ремонта почтовых отделений в Назаровском районе

Галина Ампилогова проверила ход ремонта почтовых отделений в Назаровском районе

29 Апреля 2022 г.
Почтовые отделения в Назаровском районе будут модернизировать
Новости Красноярска: Сотрудники КрасЖД присоединились к Всероссийской акции «Поезд помощи» по оказанию гуманитарной помощи Донбассу

Сотрудники КрасЖД присоединились к Всероссийской акции «Поезд помощи» по оказанию гуманитарной помощи Донбассу

29 Апреля 2022 г.
Сегодня отправлен в Москву вагон с гуманитарным грузом
Новости Красноярска: 64 года назад в Красноярске на линию вышел первый трамвай

64 года назад в Красноярске на линию вышел первый трамвай

29 Апреля 2022 г.
Раньше вагоны были деревянными, двери открывались и закрывались вручную
Новости Красноярска: В Красноярске состоится фестиваль-конкурс театров кукол

В Красноярске состоится фестиваль-конкурс театров кукол

29 Апреля 2022 г.
Образовательную программу со 2 по 5 июня смогут посетить все желающие
Новости Красноярска: Группа компаний «Медведь Холдинг» - новый официальный дилер китайского автомобильного бренда Chery в Красноярске

Группа компаний «Медведь Холдинг» - новый официальный дилер китайского автомобильного бренда Chery в Красноярске

29 Апреля 2022 г.
Сотрудники автоцентра готовы предоставить профессиональные консультации по каждой модели
Новости компаний
29/04
Как позаботиться о близких – пища для ума и здоровья
25/04
Как подключить прием безналичных платежей онлайн?
23/04
Составление договора
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Во время спецоперации на Украине погиб 40-летний военнослужащий из Красноярского края

Во время спецоперации на Украине погиб 40-летний военнослужащий из Красноярского края

26 Апреля 2022 г.
На спецоперацию он отправился добровольцем
Новости Красноярска: Красноярке отменили штраф за дискредитацию Вооруженных сил РФ

Красноярке отменили штраф за дискредитацию Вооруженных сил РФ

28 Апреля 2022 г.
6 марта девушку оштрафовали на 30 тысяч рублей за надпись на снегу
Новости Красноярска: В Омске из-за высокой дозы анестезии умерла 22-летняя пациентка онкодиспансера

В Омске из-за высокой дозы анестезии умерла 22-летняя пациентка онкодиспансера

26 Апреля 2022 г.
Медучреждение выплатит родственникам за моральный вред 1 000 000 рублей
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru