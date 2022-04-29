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В Горно-Алтайске учредителя газеты оштрафовали на 300 тысяч рублей за призывы к санкциям против РФ

Главная Общество
Красноярск
16:03 29 Апреля 2022
газета, штраф, алтай, происшествия, общество
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Суд оштрафовал на 300 тысяч рублей учредителя алтайской газеты «Листок» (ООО «ИД Листок») Сергея Михайлова по статье о дискредитации российской армии (ч. 1. ст. 20.3.3. КоАП РФ), сообщила пресс-служба Горно-Алтайского городского суда в Республике Алтай. Поводом стала статья от 30 марта главного редактора Виктора Рау «Нюрнберг 2.0». В ней содержались призывы к санкциям против РФ.

3 апреля мужчину задержали в подмосковных Люберцах. Там он проживал в последнее время в арендованной квартире. В редакции правоохранители провели обыск и изъяли интересующую их документацию и оргтехнику. На следующий день учредителя доставили в Горно-Алтайск.

Учредитель ИД «Листок» заплатит штраф 300 тыс руб. за несколько мартовских статей, дискредитирующих армию ВС РФ. Правоохранителями были составлены административные протоколы по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ в отношении юрлица и директора регионального издания. Юрлицо получило штраф 300 тыс. руб., директор — 100 тыс руб.

Фото: © РИА Новости / Максим Богодвид

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