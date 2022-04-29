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Не смог приехать на сделку и чуть не остался без своего покупателя

Главная Общество
Красноярск
15:00 29 Апреля 2022
недвижимость, квартиры, компания, жилье, ипотека
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В компании “Этажи” рассказали, как удавалось спасать сделки даже у тех, кто физически не смог приехать в город.

В марте многие красноярцы столкнулись с тем, что банки ограничили срок выданных одобрений по любым программам одним месяцем, а одобрения по льготной ставке 7% на новостройки истекали 1 апреля. Часть покупателей недвижимости просто не успевали оформить выгодную сделку, записи на оформление сделок в банках были расписаны по часам. На кону стояла разница в ежемесячных платежах в десятки тысяч рублей по новым ставкам для опоздавших. 

Татьяна Селиверстова, руководитель юридического департамента компании “Этажи”:

“Сейчас в апреле мы видим затишье по сделкам, это связано в целом с экономической ситуацией в стране. А весь март на рынке недвижимости был настоящий ажиотаж, продавцы и покупатели стремились совершить свои сделки на более выгодных для себя условиях, - делится Татьяна Селиверстова, руководитель юридического департамента компании “Этажи”. - В пандемийные 2020-2021 годы скорости оформления сделок по недвижимости выросли в разы. Появилось много новых сервисов, связанных с удаленностью и онлайнизацией. Компания “Этажи” - одна из первых в России разработала и внедрила электронные сервисы, позволяющие договариваться людям на расстоянии друг от друга и скреплять свои договоренности с соблюдением всех правовых норм и норм безопасности. 

 

“Вот уже более 40% наших клиентов пользуются онлайн-возможностями при заключении агентского договора, предварительного договора (договор о задатке). - продолжает Селиверстова, - Также мы активно используем возможность направлять онлайн-заявки в банки на оформление ипотеки для наших клиентов. Кроме того, все наши клиенты получают свой личный безопасный кабинет на нашем сайте, в котором и находятся предложенные к подписанию и подписанные ими документы. К своему личному кабинету клиент имеет доступ 24/7, поэтому не посещая офис, в привычной для себя обстановке, клиент может ознакомиться с документами и подписать их, а в случае необходимости проконсультироваться со специалистами. Таким образом, онлайн-сервисы позволяют заранее получить свои документы, ознакомиться с ними и принять взвешенное, обдуманное решение”. 

 

Нередки случаи, когда для клиентов важно не только продать свой объект недвижимости, но и одновременно купить себе другой. Тогда, конечно, каждый специалист по недвижимости понимает, что “счет идет на дни”, и необходимо, чтобы сделки были совершены в один день. 

“Но собрать одновременно всех участников сделки бывает крайне затруднительно, и тогда нам на помощь приходит сервис электронной регистрации. При плотной интеграции с банком-партнером и Росреестром нам удалось выстроить безопасную систему взаимоотношений, при которой на территории компании “Этажи” по принципу “одного окна” можно совершить сделку “под ключ”. До недавнего времени основной договор купли-продажи или договор долевого участия сторонам необходимо было подавать для регистрации сделки только в ближайшем МФЦ или Росреестре. Электронную регистрацию в 2021 году стали предлагать некоторые банки при условии ипотечного договора. Помимо банков, в Красноярске провести сделку “под ключ” посредством электронной регистрации сегодня можно  только в компании "Этажи", - продолжает Татьяна. 

Кому без электронной сделки не обойтись

В апреле 2022 у нас произошел такой случай: Наш клиент  - продавец недвижимости находился в Тюмени и не смог приехать в Красноярск  для совершения сделки. Но сделку мы все-таки  провели -  удаленно: продавец, находясь в Тюмени, посетил офис компании “Этажи”, где его встретили и оформили все необходимые документы, а со стороны покупателя были оформлены все документы нашими сотрудниками и за 1 час сделка состоялась. Документы направлены по закрытым каналам связи в Росреестр, и в течение суток сделка была зарегистрирована надлежащим образом.

 Как это работает? 

  • Обеим сторонам необходимо присутствовать лично в офисе “Этажей” (либо на территории любого представительства “Этажи” в другом городе). 

  • Для каждой стороны посредством закрытых каналов связи банком-партнером генерируется электронно-цифровая подпись. 

  • подписанные электронно-цифровой подписью документы в электронном виде направляются в Росреестр.

  • В срок 1-3 рабочих дней на указанные клиентами электронные адреса Росреестр высылает электронную выписку из ЕГРН, подписанную электронно-цифровой подписью, которая подтверждает переход права собственности. 

 

“Также наша компания готова предоставить сервис безопасных расчетов. - поделилась Татьяна Селиверстова, - Заранее открываем аккредитивный счет для безопасных расчетов, куда покупатель перечисляет денежные средства. После подтверждения перехода права собственности денежные средства поступают на счет продавца. Таким образом, наша компания является еще и дополнительным гарантом в безопасном проведении сделки для наших клиентов”.

Совет эксперта

Хорошо, что появляются подобные сервисы. Сейчас мы отмечаем рост электронных регистраций среди общего количества сделок. Одно из преимуществ электронной регистрации - дать возможность увереннее принимать решение о продаже квартиры и переезде в другой город. Примером могут служить случаи, когда доли принадлежат разным людям, и все они находятся в разных регионах. Сейчас это не проблема. 

Фото: компания "Этажи"
По материалам компании "Этажи" 

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