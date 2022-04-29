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Сотрудники красноярского ГИББД напомнили автомобилистам о начале мотосезона

Главная Общество
Красноярск
14:52 29 Апреля 2022
красноярск, гибдд
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Сотрудники красноярского ГИБДД и представители городских мотоклубов напомнили автомобилистам о начале мотосезона. Напомним, что его официальное открытие состоится 14 мая, когда владельцы байков соберутся возле «Платинум Арены» и вместе с мотовзводом ДПС прокатятся по городу.

В ГИБДД отметили, что за зиму автолюбители отвыкли от наличия двухколёсного транспорта на дорогах. Для того чтобы напомнить о том, что мотоциклисты более уязвимы, сотрудники мотовзвода красноярского полка ДПС провели акцию «Внимание, мотоциклист!» на площади Победы.

«Одно неосторожное движение автомобилиста может привести к тяжёлым последствиям и даже гибели пилота мотоцикла. Водителям нужно чаще смотреть в зеркала, всегда пользоваться указателями поворота и по возможности избегать резких манёвров», — призвали в полиции.

Добавим, что в этом году на территории Красноярска и Дивногорска произошло 16 ДТП с участием мотоциклистов, в которых пострадали 8 человек. 

Фото: © РИА Новости / Алексей Сухоруков

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