Сотрудники красноярского ГИББД напомнили автомобилистам о начале мотосезона

Сотрудники красноярского ГИБДД и представители городских мотоклубов напомнили автомобилистам о начале мотосезона. Напомним, что его официальное открытие состоится 14 мая, когда владельцы байков соберутся возле «Платинум Арены» и вместе с мотовзводом ДПС прокатятся по городу.

В ГИБДД отметили, что за зиму автолюбители отвыкли от наличия двухколёсного транспорта на дорогах. Для того чтобы напомнить о том, что мотоциклисты более уязвимы, сотрудники мотовзвода красноярского полка ДПС провели акцию «Внимание, мотоциклист!» на площади Победы.

«Одно неосторожное движение автомобилиста может привести к тяжёлым последствиям и даже гибели пилота мотоцикла. Водителям нужно чаще смотреть в зеркала, всегда пользоваться указателями поворота и по возможности избегать резких манёвров», — призвали в полиции.

Добавим, что в этом году на территории Красноярска и Дивногорска произошло 16 ДТП с участием мотоциклистов, в которых пострадали 8 человек.

Фото: © РИА Новости / Алексей Сухоруков