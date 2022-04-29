Группа компаний «Медведь Холдинг» - новый официальный дилер китайского автомобильного бренда Chery в Красноярске

1 апреля 2022 года портфель Группы компаний «Медведь Холдинг» пополнился новым автомобильным брендом. ООО «Медведь-Восток» стал новым официальным дилером Chery в Красноярске. Автосалон открыл свои двери по адресу ул. 9 мая, 72.

Уже сегодня вы можете приехать в шоу-рум площадью 450 кв. м. и выбрать автомобиль под свои потребности. Сотрудники автоцентра готовы предоставить профессиональные консультации по каждой модели, организовать персональный тест-драйв и помочь в выборе оптимальной комплектации автомобиля. В салоне представлен широкий модельный ряд различных комплектаций. В ближайшее время дилер анонсирует презентацию нового Tiggo 8 Pro Max.

Официальный дилер Chery «Медведь-Восток» предоставляет полный комплекс услуг по продаже, кредитованию, страхованию и сервисному обслуживанию автомобилей. Опытные продавцы проведут тест-драйв и помогут с выбором, полностью удовлетворяющим потребности клиента при покупке автомобиля. Дилер также ждет клиентов на послепродажное обслуживание. Общая площадь сервисной зоны составляет 600 кв. м., что позволяет беспрерывно проводить обслуживание клиентов на самом высоком уровне.

На сегодняшний день ГК «Медведь Холдинг» - одна из крупнейших в Сибири дилерская сеть автосалонов с 29-летним опытом работы на рынке. Имея в своем портфеле такие бренды как BMW, Volkswagen, Lexus, Toyota, Skoda, Hyundai, Genesis, Mitsubishi, Suzuki, Citroen, Peugeot, Lada, Geely компания стабильно демонстрирует высокий уровень клиентской удовлетворённости и качества оказываемых услуг.

ООО «Медведь-Восток»

Официальный дилер CHERY

Красноярск, ул. 9 мая, 72

+7 (391) 291-1-291