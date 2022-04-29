В Красноярске состоится фестиваль-конкурс театров кукол

Красноярск станет центром притяжения кукольников Урала, Сибири и Дальнего Востока. С 1 по 5 июня в краевой столице состоится II Межрегиональный фестиваль-конкурс театров кукол «Сибирь. TERRA MAGICA». Свои лучшие работы представят 12 творческих коллективов.

Со 2 по 5 июня афишу дополнит большая образовательная программа «Современный театр кукол: специфика творческого процесса (от замысла до воплощения) и менеджмента», которая будет интересна режиссёрам, актёрам, заведующим литературной частью, критикам и театральным менеджерам.

Педагог Высшей школы сценических деятелей Юлия Юдина проведёт воркшопы по театральному маркетингу «Миссия и ценности как основа стратегии продвижения театра».

Автором множества пьес, завоевавших признание в театральном мире, Гульнарой Насыровой будут раскрыты вопросы современной драматургии в серии лекций «Роль драматурга в современном театре кукол». Будет сделан и обзор новой детской литературы, которая с успехом может перейти на сцену.

Экскурс в мир театра кукол – от предметов до категорий пространства и времени проведёт театровед, педагог и режиссёр, кандидат искусствоведения Анна Иванова-Брашинская проведет. Темы лекций: «Кукла как театральный инструмент», «О театре предмета. Эмансипация вещи» и «Куда уходит ширма? Пространство и время в театре кукол».

Образовательная программа пройдёт в Доме Актёра (ул. Бограда, 26). Её смогут посетить все, кому интересно театральное искусство.

Фото: © Красноярский театр кукол