29 апреля
Красноярск
погода +23 °C
72.3
 
€ 75.31
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Красноярске состоится фестиваль-конкурс театров кукол

Главная Общество
Красноярск
14:51 29 Апреля 2022
конкурс, фестиваль, сибирь, театр, красноярск, общество
версия для печати Ico_print

Красноярск станет центром притяжения кукольников Урала, Сибири и Дальнего Востока. С 1 по 5 июня в краевой столице состоится II Межрегиональный фестиваль-конкурс театров кукол «Сибирь. TERRA MAGICA». Свои лучшие работы представят 12 творческих коллективов.

Со 2 по 5 июня афишу дополнит большая образовательная программа «Современный театр кукол: специфика творческого процесса (от замысла до воплощения) и менеджмента», которая будет интересна режиссёрам, актёрам, заведующим литературной частью, критикам и театральным менеджерам.

Педагог Высшей школы сценических деятелей Юлия Юдина проведёт воркшопы по театральному маркетингу «Миссия и ценности как основа стратегии продвижения театра».

Автором множества пьес, завоевавших признание в театральном мире, Гульнарой Насыровой будут раскрыты вопросы современной драматургии в серии лекций «Роль драматурга в современном театре кукол». Будет сделан и обзор новой детской литературы, которая с успехом может перейти на сцену.

Экскурс в мир театра кукол – от предметов до категорий пространства и времени проведёт театровед, педагог и режиссёр, кандидат искусствоведения Анна Иванова-Брашинская проведет. Темы лекций: «Кукла как театральный инструмент», «О театре предмета. Эмансипация вещи» и «Куда уходит ширма? Пространство и время в театре кукол».

Образовательная программа пройдёт в Доме Актёра (ул. Бограда, 26). Её смогут посетить все, кому интересно театральное искусство.

Фото: © Красноярский театр кукол

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Горно-Алтайске учредителя газеты оштрафовали на 300 тысяч рублей за призывы к санкциям против РФ

В Горно-Алтайске учредителя газеты оштрафовали на 300 тысяч рублей за призывы к санкциям против РФ

29 Апреля 2022 г.
Поводом стала статья от 30 марта главного редактора
Новости Красноярска: Галина Ампилогова проверила ход ремонта почтовых отделений в Назаровском районе

Галина Ампилогова проверила ход ремонта почтовых отделений в Назаровском районе

29 Апреля 2022 г.
Почтовые отделения в Назаровском районе будут модернизировать
Новости Красноярска: Сотрудники КрасЖД присоединились к Всероссийской акции «Поезд помощи» по оказанию гуманитарной помощи Донбассу

Сотрудники КрасЖД присоединились к Всероссийской акции «Поезд помощи» по оказанию гуманитарной помощи Донбассу

29 Апреля 2022 г.
Сегодня отправлен в Москву вагон с гуманитарным грузом
Новости Красноярска: Группа «Би-2» отменила концерт в Омске из-за патриотического баннера

Группа «Би-2» отменила концерт в Омске из-за патриотического баннера

29 Апреля 2022 г.
Группа намерена проконтролировать, что поклонникам будут возвращены деньги
Новости Красноярска: 64 года назад в Красноярске на линию вышел первый трамвай

64 года назад в Красноярске на линию вышел первый трамвай

29 Апреля 2022 г.
Раньше вагоны были деревянными, двери открывались и закрывались вручную
Новости Красноярска: Группа компаний «Медведь Холдинг» - новый официальный дилер китайского автомобильного бренда Chery в Красноярске

Группа компаний «Медведь Холдинг» - новый официальный дилер китайского автомобильного бренда Chery в Красноярске

29 Апреля 2022 г.
Сотрудники автоцентра готовы предоставить профессиональные консультации по каждой модели
Новости компаний
29/04
Как позаботиться о близких – пища для ума и здоровья
25/04
Как подключить прием безналичных платежей онлайн?
23/04
Составление договора
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Во время спецоперации на Украине погиб военнослужащий из Железногорска

Во время спецоперации на Украине погиб военнослужащий из Железногорска

25 Апреля 2022 г.
Прощание состоялось 23 апреля
Новости Красноярска: В Железногорске мужчину обвиняют в убийстве приятеля

В Железногорске мужчину обвиняют в убийстве приятеля

28 Апреля 2022 г.
По словам злоумышленника, он убил знакомого по его просьбе
Новости Красноярска: Во время спецоперации на Украине погиб 40-летний военнослужащий из Красноярского края

Во время спецоперации на Украине погиб 40-летний военнослужащий из Красноярского края

26 Апреля 2022 г.
На спецоперацию он отправился добровольцем
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru