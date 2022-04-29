64 года назад в Красноярске на линию вышел первый трамвай

Красноярский трамвай сегодня отмечает день рождения. 29 апреля 1958 года на линию вышел первый трамвай. Об этом рассказали в пресс-службе администрации города Красноярска.

Первый трамвайный маршрут был проложен по пр. им. газеты «Красноярский рабочий». От Предмостной площади до КрасТЭЦ ходили 19 трамваев, вагоны были деревянными, а двери открывались и закрывались вручную самими пассажирами.

В 1961 году было открыто движение по Коммунальному мосту. Чуть позднее транспорт начал ездить от Предмостной площади до ХМЗ, затем появился маршрут до завода «Сибэлектросталь». Он проходил через ул. Мичурина.

В 70-х годах большой популярностью пользовалась сцепка нескольких вагонов в один состав, а расцвет трамвайного движения перевозкой занимались даже системы-тройники.

В 2021 году благодаря нацпроекту «Экология» Красноярск получил 25 современных российских трамваев модели «Львёнок».

Заявка Красноярского края на реализацию проекта модернизации трамвайной инфраструктуры одобрена Правительством РФ. Проект предполагает модернизацию трамвайной линии, обновление подвижного состава. А также строительство новых и реконструкцию тяговых подстанций и депо. Запланировано строительство новой ветки от ул. Мичурина через Октябрьский мост с последующим выходом в сторону мкр. Солнечный. Проект завершат в 2026 году.