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64 года назад в Красноярске на линию вышел первый трамвай

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Красноярск
15:05 29 Апреля 2022
история, трамвай, красноярск, общество
Фотография © admkrsk.ru
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Красноярский трамвай сегодня отмечает день рождения. 29 апреля 1958 года на линию вышел первый трамвай. Об этом рассказали в пресс-службе администрации города Красноярска.

Первый трамвайный маршрут был проложен по пр. им. газеты «Красноярский рабочий». От Предмостной площади до КрасТЭЦ ходили 19 трамваев, вагоны были деревянными, а двери открывались и закрывались вручную самими пассажирами.

64 года назад в Красноярске на линию вышел первый трамвай

В 1961 году было открыто движение по Коммунальному мосту. Чуть позднее транспорт начал ездить от Предмостной площади до ХМЗ, затем появился маршрут до завода «Сибэлектросталь». Он проходил через ул. Мичурина.

В 70-х годах большой популярностью пользовалась сцепка нескольких вагонов в один состав, а расцвет трамвайного движения перевозкой занимались даже системы-тройники.

В 2021 году благодаря нацпроекту «Экология» Красноярск получил 25 современных российских трамваев модели «Львёнок».

64 года назад в Красноярске на линию вышел первый трамвай

Заявка Красноярского края на реализацию проекта модернизации трамвайной инфраструктуры одобрена Правительством РФ. Проект предполагает модернизацию трамвайной линии, обновление подвижного состава. А также строительство новых и реконструкцию тяговых подстанций и депо. Запланировано строительство новой ветки от ул. Мичурина через Октябрьский мост с последующим выходом в сторону мкр. Солнечный. Проект завершат в 2026 году.

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