В Хакасии мужчина зарезал брата

Как рассказали в пресс-службе ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия, 1 октября 2021 года 48 летний потерпевший пришёл в гости к младшему брату (ул. Чехова города Абакана.). Между нетрезвыми мужчинами возникла ссора из-за высказанных младшим братом претензий о том, что старший ведёт расточительный и разгульный образ жизни. Во время конфликта обвиняемый взял нож и нанёс брату удар в область грудной клетки, мужчина скончался на месте.

45-летний житель Абакана обвиняется по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Обвиняемый признал вину.

Уголовное дело вместе с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд.

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