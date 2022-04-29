В Северо-Енисейском районе мужчину осудили за незаконную добычу природного золота

Суд вынес приговор по факту незаконного оборота драгоценных металлов и назначил наказание в виде 1,6 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 1,6 лет.

Как сообщают в ГУ МВД России по Красноярскому краю, за летний период 2021 года мужчина 1988 года рождения незаконно добывал природное золото на старых отработках в лесу Северо-Енисейского района. Золотосодержащий концентрат из добытого песка он переплавил в 4 пластины, содержащие драгоценный металл.

Исследования показали, что изъятый материал содержит около 600 граммов химически чистого золота, 5 г химически чистого серебра и 22 г палладия. Рыночная стоимость драгоценных металлов — порядка 3 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 191 УК РФ. Материалы уголовного дела были направлены в суд.

Избежать реального срока мужчине помогло признание своей вины. Изъятые золотосодержащие пластины будут обращены в доход государства.

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