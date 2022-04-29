Юг Красноярского края станет туристическим центром

В Шушенском районе состоялось заседание круглого стола на тему «Комплексный подход к развитию туризма в пос. Шушенское и южных районах Красноярского края», сообщается на сайте Законодательного Собрания Красноярского края.

— В советские годы в Шушенском районе был «ленинский маршрут». Тысячи туристов ежегодно приезжали в посёлок. Музей-заповедник привлекателен и сегодня. Но мы не рассматриваем Шушенское отдельно от юга края. Туристов, которые на целое лето приехали бы только в посёлок, представить сложно. Люди проводят в нём некоторое время, затем выбирают другие маршруты (Минусинск, «Шушенский бор», Саяно-Шушенский заповедник, Борус, Ергаки), поэтому мы рассматриваем в целом южную агломерацию, — выступила Юлия Верхушина, заместитель руководителя администрации губернатора Красноярского края.

Комитет по спорту, молодёжной политике, туризму и развитию общественной среды Законодательного Собрания рекомендовал правительству Красноярского края продолжить работу по благоустройству общественных пространств в Шушенском. Кроме этого, важно предусмотреть меры поддержки для создания специальных площадок на территории острова Отдыха в Шушенском и популяризировать национальный маршрут «Сибирские каникулы».

— Когда мы говорили о развитии туристической отрасли, то рассматривали тему гораздо шире — это и Саяно-Шушенский заповедник, природный парк Ергаки. Надеюсь, что это будет и Минусинск. Инвесторов, в основном, останавливают сложности с приобретением участков. Имеются новаторские предложения, позволяющие упростить порядок получения земли для реализации инфраструктурных проектов. В Ергаках нет гостиниц уровня четырёх-пяти звезд. А с учётом того количества людей, которые едут в природный парк, наличие данной инфраструктуры позволило бы не только увеличить количество туристов и средств, которые они там тратят, но и повысить качество предоставляемых услуг. Мы зафиксировали определённые решения, которые в дальнейшем рассмотрим на заседании комитета, — прокомментировал председатель комитета Александр Новиков.

Фото: © РИА Новости / Илья Наймушин