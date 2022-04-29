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В Красноярске Чёрную Сопку очистили от мусора

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Красноярск
13:50 29 Апреля 2022
общество, красноярск, в красноярском крае, уборка, мусор, экология
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Территорию памятника природы «Чёрная Сопка» в Красноярске сотрудники дирекции по особо охраняемым природным территориям (ООПТ) очистили от мусора.

Всего было вывезено около 500 литров мусора. По словам сотрудников дирекции по ООПТ, туристы оставляют после себя много бутылок, пластиковой одноразовой посуды и бумаги.

— Мусор наносит непоправимый ущерб природе, также это потенциальная угроза возникновения лесных пожаров. Призываю жителей беречь природу, убирать за собой мусор, чтобы с удовольствием возвращаться на излюбленные места отдыха, — сказал Павел Борзых, министр экологии и рационального природопользования Красноярского края.

Всего в рамках акции Всероссийский экологический субботник «Зеленая Весна» и при поддержке министерства экологии и рационального природопользования Красноярского края планируется очистить от мусора 25 особо охраняемых природных территорий. В том числе памятники природы «Река Шушь», «Озеро Инголь», «Кривинский бор», «Пещера Айдашенская», «Озеро Святое», заказники «Кебежский», «Хабыкский», «Кемский» и другие ООПТ.

Фото: © пресс-служба министерства экологии и рационального природопользования Красноярского края

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