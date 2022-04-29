В Красноярске для строительства дороги в переулке Боготольском зарезервируют 50 участков земли. Ограничения на строительство, реконструкцию и расширение зданий продлятся три года на время реконструкции дороги от Копылова до Новосибирской.

«Ограничить в возведении, расширении и реконструкции жилых, производственных, культурно-бытовых и иных зданий, строений, сооружений права собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев, арендаторов земельных участков», — говорится в документе на официальном сайте администрации города.

В течение месяца администрация проинформирует собственников.

Проект расширения переулка Боготольском разработали в 2015 году. По нему, малоэтажный жилой фонд на участке подлежит сносу. Сам переулок сделали односторонним еще в 2012 году из-за опасного склона.

Фото: © РИА Новости / Григорий Сысоев