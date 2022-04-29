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Александр Усс поручил усилить контроль за лесными пожарами

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Красноярск
13:15 29 Апреля 2022
губернатор, лесные пожары, в красноярском крае, красноярск, общество, совещание
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Перед длительными майскими праздниками губернатор Александр Усс поручил усилить работу по предотвращению возгораний и привлечению виновных к ответственности, об этом сообщают на сайте правительства Красноярского края.

По прогнозу синоптиков, в майские праздники будет ветрено, в ряде территорий ожидается температура воздуха до +25° С – 28° С. Главы муниципалитетов во время видеоселекторного совещания отчитались о принимаемых мерах по защите поселений от огня.

Губернатор Красноярского края поручил мобилизовать все силы и средства для мониторинга пожарной обстановки и реагирования на возникающие угрозы. В готовности должны быть спецтехника и инвентарь всех служб и ведомств. Дополнительно в районах созданы профилактические группы. Они должны проводить постоянное патрулирование, при обнаружении тушить пожары. А также информировать жителей о запретах и ограничениях, ответственности за нарушение правил пожарной безопасности. Проводится опашка населённых пунктов. Кроме этого, создаются защитные минерализованные полосы и необходимые ресурсы для борьбы с огнём.   

— Ландшафтные пожары в апреле-мае — дело рук человека. Тушение пожаров — наша задача, но главное — это профилактика, то есть разъяснительная работа и жёсткое наказание тех, кто не понимает увещеваний. Усильте работу с населением. Проведите сходы в каждом населённом пункте, акцентируйте внимание жителей, в том числе на фактах умышленных поджогов. Пригласите авторов этих инцидентов на сход. И пусть они посмотрят в глаза своим землякам, а другие задумаются. Общественное мнение — это тоже серьёзный аргумент, — отметил Александр Усс.

В 21 лесничестве развернуты временные пункты базирования лесопожарных формирований на случай осложнения обстановки. В готовности там находятся 279 человек и 51 единица спецтехники.  

С сегодняшнего дня в большинстве районов действует особый противопожарный режим, то есть посещать леса, разводить костры, сжигать сухую траву и мусор запрещено.

Фото: © Александр Черных

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