27 апреля в Красноярске состоялся мастер-класс Максима Батырева

Максим Батырев – бизнес-спикер, известный российский менеджер, обладатель премий «Коммерческий директор года» и «Менеджер года», автор бестселлера «45 татуировок менеджера».

В основу мастер-класса «Истинное лидерство» был заложен личный опыт Максима и принципы работы самых эффективных управленцев России.

Максим Батырев рассказал об успешных людях, к которым лидерство пришло в результате упорной работы. Именно такие руководители ведут свои команды к сверхрезультатам и становятся теми самими примерами, у которых стоит учиться.

На мероприятии участник узнали об эффективных инструментах прокачки лидерских качеств, как скоординировать свои умения и знания, как развивать и увеличивать эффективность своей команды.

Инсайты про лидерство:

• Роль героя не вдохновляет команду (коллег или подчиненных) на подвиги;

• Лидерство – это создавать условие, чтобы другие становились лидерами вокруг тебя;

• Не бывает лидера – без стабильности;

• Лидерство - добровольны отклик.

Организатором данного мероприятия выступил центр бизнес-мастерства Харизма.

Центр бизнес-мастерства «Харизма» - признанный лидер бизнес-обучения в Сибирском регионе. Мы проводим бизнес-мероприятия в Новосибирске, Барнауле, Томске, Омске, Кемерово, Красноярске, Екатеринбурге.

Фото: ©предоставлено Центром бизнес-мастерства "Харизма"

