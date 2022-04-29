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27 апреля в Красноярске состоялся мастер-класс Максима Батырева

Главная Общество
Красноярск
13:00 29 Апреля 2022
общество, красноярск, бизнес, тренер
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Максим Батырев – бизнес-спикер, известный российский менеджер, обладатель премий «Коммерческий директор года» и «Менеджер года», автор бестселлера «45 татуировок менеджера». 
В основу мастер-класса «Истинное лидерство» был заложен личный опыт Максима и принципы работы самых эффективных управленцев России.

Максим Батырев рассказал об успешных людях, к которым лидерство пришло в результате упорной работы. Именно такие руководители ведут свои команды к сверхрезультатам и становятся теми самими примерами, у которых стоит учиться.

На мероприятии участник узнали об эффективных инструментах прокачки лидерских качеств, как скоординировать свои умения и знания, как развивать и увеличивать эффективность своей команды. 

Инсайты про лидерство:

• Роль героя не вдохновляет команду (коллег или подчиненных) на подвиги;

• Лидерство – это создавать условие, чтобы другие становились лидерами вокруг тебя;

• Не бывает лидера – без стабильности;

• Лидерство - добровольны отклик.

Организатором данного мероприятия выступил центр бизнес-мастерства Харизма. 
Центр бизнес-мастерства «Харизма» - признанный лидер бизнес-обучения в Сибирском регионе. Мы проводим бизнес-мероприятия в Новосибирске, Барнауле, Томске, Омске, Кемерово, Красноярске, Екатеринбурге. 
Фото: ©предоставлено Центром бизнес-мастерства "Харизма"

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