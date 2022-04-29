Гастроли Красноярского Музыкального театра с аншлагом прошли в Кемерово

С 20 по 24 апреля благодаря федеральной межрегиональной программы «Большие гастроли» Красноярский Музыкальный театр представил свои спектакли на сцене Музыкального театра Кузбасса имени народного артиста РСФСР А. К. Боброва. Жители Кемерово посмотрели мюзиклы «Великий Гэтсби» В.Баскина, «Джейн Эйр» К.Брейтбурга и «Заколдованный город» Е.Шашина.

В это же время Музыкальный театр Кузбасса показал красноярцам спектакли «Парижские тайны» и «Дубровский» К.Брейтбурга, сказку «Волшебник Изумрудного города» Е.Загота. Все эти дни в Красноярском музыкальном театре был аншлаг.

Обменные гастроли позволили зрителям увидеть лучшие театральные постановки. Артисты же представили своё творчество перед новой аудиторией.

— Для Красноярского Музыкального театра участие в федеральной программе — ключевое событие. Мы рады, что смогли попасть в проект. Надеемся, что в будущем сможем расширить географию гастролей. Впервые за много лет мы смогли вывезти несколько топовых спектаклей в другой регион. Я благодарен Министерству культуры Красноярского края за поддержку, — прокомментировал исполняющий обязанности главного режиссёра Красноярского музыкального театра Валери Бурдик.

Чтобы публика Кемерово увидела спектакли красноярского театра, из краевого центра ушло 3 фуры с декорациями и костюмами весом более 30 тонн. Участниками гастролей стали 95 человек. За пять дней с творчеством познакомились около 4 000 зрителей (751 человек воспользовались «Пушкинской картой»). Зрители отметили вокальное мастерство актёров, высокий уровень балета театра, красочные декорации и костюмы.

Жители Красноярска тоже остались довольны гастрольными спектаклями. Они благодарили артистов за мюзиклы и просили приехать ещё.

Фото: © Красноярский Музыкальный театр