В апреле Красноярск собрал "Истинных лидеров": мастер-класс Максима Батырева прошел при полном аншлаге

В Красноярске 27 апреля прошел мастер-класс, который собрал более 150 бизнесменов и руководителей всех уровней различных крупных и средних компаний города. Давал мастер-класс «Истинное лидерство» уже ставший легендарным бизнес-тренер Максим Батырев.

Мастер-класс, который организовал Центр бизнес-мастерства «Харизма», длился несколько часов. Но времени присутствующие не замечали. Спикер был ярким, харизматичным и по-настоящему профессиональным.

Кто такой Максим Батырев?

Известный российский менеджер, обладатель премий «Коммерческий директор года», «Менеджер года», «Бизнес-автор года» и «Бизнес-спикер года», автор супер-бестселлеров «45 татуировок менеджера», «45 татуировок продавана» и «45 татуировок личности». Кстати, книги Батырева установили абсолютные рекорды по продажам в своих категориях (менеджмент, продажи, личная эффективность) по версии ЛитРес, OZON.RU и Издательства «Манн, Иванов и Фербер». Лауреат национальных премий «Электронная буква» и «Книжная премия Рунета».

Максим Батырев прошел путь от рядового специалиста до топ-менеджера крупной российской компании. По версии ИД «Коммерсантъ» входит в ТОП-1000 менеджеров страны. Получил степень Executive MBA в Институте бизнеса и делового администрирования РАНХиГС. Основатель Batyrev Consulting Group.

Можно ли воспитать и развить качества лидера или этот дар дается при рождении?

Этот вопрос был, пожалуй, одним из главных для каждого, кто пришел на мастер-класс Батырева. Ответ на него был неоднозначным. Батырев уверен, есть лидеры, у которых просто невозможно научиться лидерству, хотя бы потому, что они гении, а путь гения не повторить. Но есть люди, которые в результате долгой работы над собой становятся лидерами. Они ведут за собой свои команды, вместе добиваются сверхрезультатов, меняют мир вокруг себя и являются теми самыми примерами, у которых учиться можно.

Кто пришел на мастер-класс в Красноярске?

Предприниматели, от чьей позиции зависит судьба бизнеса; руководители отделов и подразделений, которые напрямую общаются с командой и ведут её за собой; и, конечно же, те, кто только собирается стать руководителем и развивает в себе лидерские качества. А еще на мастер-класс пришли красноярцы, которые прокачивают свой личный бренд, создают свою команду и мечтают о том, чтобы вдохновлять свое окружение. Были среди присутствующих те, кто хочет выстраивать отношения личные и профессиональные на новом уровне и добиваться сверхрезультатов в жизни и бизнесе

Что формирует лидера?

Окружение, желание работать над собой и с командой, нацеленность на результат и стремление стать лучшей версией себя, считает Максим Батырев. На мастер-классе спикер делился практическими инструментами и реальными кейсами из своей жизни. Учил работать в потоке, дал невероятный заряд и мотивацию всем присутствующим.

Фото:©предоставлено Центром бизнес-мастерства "Харизма"