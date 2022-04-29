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17 лесных пожаров потушили за сутки в Красноярском крае

Главная Общество
Красноярск
12:27 29 Апреля 2022
лесные пожары, в красноярском крае, происшествия, общество
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За прошедшие сутки сотрудники краевого Лесопожарного центра потушили 17 лесных пожаров на площади 153 га в Сухобузимском, Емельяновском, Бирилюсском, Дзержинском, Рыбинском, Большемуртинском, Балахтинском, Шушенском, Абанском, Уярском, Идринском, Манском районах и Шарыповском муниципальном округе. При тушении были задействованы 184 человека и 44 единицы спецтехники, сообщается на сайте правительства Красноярского края. На авиапатрулирование, доставку сил и средств к очагам возгораний привлекались 7 воздушных судов.

Предварительно, на лес огонь перешёл с земель иных категорий и по вине местного населения.

Сегодня в регионе действуют 4 лесных пожара на площади 27 га в Бирилюсском, Емельяновском, Дзержинском и Каратузском районах. Угрозы населённым пунктам нет. Один пожар локализован. В тушении принимают участие 53 человека, задействовано 9 единиц техники.

В районах леса по условиям погоды патрулируют наземные группы краевого Лесопожарного центра, а также следят с помощью 100 видеокамер, которые установлены в 29 районах Красноярского края. Вся информация передаётся в региональную диспетчерскую службу лесного хозяйства.

Жителям края запрещено сжигать сухую траву, разводить костры на землях сельхозназначения. Владельцам земельных участков, граничащих с лесом, необходимо обеспечить пожарную безопасность. То есть нужно очистить полосу шириной не менее 10 метров от леса, либо отделить участок от леса минерализованной полосой или противопожарным барьером.

Напомним, что при обнаружении возгорания в лесу необходимо незамедлительно звонить на прямую линию лесной охраны 8-800-100-94-00 или с помощью мобильного приложения «Берегите лес» можно отправить сообщение, прикрепив фотографию и указав геолокацию.

Фото: © РИА Новости / Андрей Бок

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