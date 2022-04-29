В Красноярске в молодёжном центре покажут уменьшенные копии техники разных эпох

В Центра технического проектирования состоится выставка исторических экспонатов техники в миниатюре «История в масштабе». Работы представят мастера-моделисты Красноярского края.

На выставке можно будет увидеть уменьшенные копии техники разных времён, особенно ценны — модели автомобилей, которые не сохранились до наших дней. Будет представлено более 80 стендовых моделей, рассказали в администрации города Красноярска.

Кроме того, посетители смогут поучаствовать в мастер-классе по созданию стендовой модели. Стендовый моделизм — вид технического творчества, изготовление уменьшенных моделей и макетов различной техники и архитектурных сооружений.

Посетить выставку можно 30 апреля и 1 мая с 10:00 до 18:00 в Центре технического проектирования (ул. Алёши Тимошенкова,87а).

Подробную информацию о мероприятии можно узнать в официальной группе Центра технического проектирования или по телефону: 226-41-90.