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В Красноярском крае появится центр по адаптивной физкультуре

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Красноярск
11:14 29 Апреля 2022
развитие, спорт, в красноярском крае, красноярск, общество, инвалиды
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На заседании Общественный совет Минспорта края рассмотрел региональную программу развития адаптивной физкультуры и спорта — создание Межрегионального центра, где будет применяться передовой опыт физкультурной реабилитации инвалидов.

Как сообщается на сайте правительства Красноярского края, в каждом муниципалитете планируется создать систему адаптивной физкультуры с подготовленными кадрами, необходимым оборудованием. А также специальными физкультурными и спортивными мероприятиями.

— Важно усилить межведомственное взаимодействие. Это необходимо для того, чтобы координировать сотрудничество разных организаций, привлекать их к формированию новой сети учреждений, развивающих адаптивную физкультуру, — сказала Надежда Банникова, директор Регионального центра спортивной подготовки по адаптивным видам спорта, член Исполкома Паралимпийского комитета России.

Участники заседания поддержали мнение эксперта. Они добавили, что для работы в системе адаптивной физкультуры нужно готовить кадры не только в спортивной сфере, но и в медицинской.

По словам уполномоченного по правам человека в Красноярском крае Марка Денисова, тема адаптивного спорта находится на стыке спортивных и социальных технологий, поэтому помогать людям, попавшим в беду — важно.

— Я знаю много случаев, когда у человека, победившего хоть раз в спорте, меняется психология. Он перестаёт быть жертвой. Он становится успешным и в жизни, и в карьере, — сказал Марк Денисов.

Все члены Общественного совета поддержали программу развития адаптивной физической культуры в регионе.

Фото: © РИА Новости / Виталий Белоусов

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