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Новый современный рентген-комплекс установили в красноярской поликлинике № 7

Главная Общество
Красноярск
11:02 29 Апреля 2022
общество, красноярск, оборудование, больница, здравоохранение
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Новый современный цифровой  рентген-аппарат с телеуправляемым столом-штативом появился в красноярской городской поликлинике №7 в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение».

Высокотехнологичное оборудование обладает функцией томосинтеза, то есть послойного исследования органов и систем (как определённый спектр КТ-исследований), сообщает на сайте министерства здравоохранения Красноярского края.

Оборудование работает в тестовом режиме, на полную мощность, а это 30 исследований в смену, аппарат запустят в конце мая.

— Предыдущий комплекс был 2007 года выпуска и без такого количества новых функций. В сентябре благодаря нацпроекту «Здравоохранение» мы получили новый УЗИ-аппарат. В конце года ожидаем новый маммограф. На 2023-й год запланирован новый флюорограф и рентген-аппарат для другого филиала, — рассказал Александр Оголихин, главный врач Красноярской городской поликлиники № 7.

Всего же в этом году по нацпроекту в учреждения здравоохранения Красноярского края поступит 110 единиц современной медицинской техники.

Напомним, в Красноярской межрайонной больнице № 5 начался капитальный ремонт поликлиники по ул. Тамбовской. Здесь обновят фасад и крышу. А также заменят системы отопления и вентиляции, отремонтируют пандусы, входные группы и систему электроснабжения.

Программа модернизации первичного звена в этом году стала частью национального проекта «Здравоохранение». В этом году благодаря программе капремонт пройдёт в 17 объектах здравоохранения.

Фото: © kraszdrav.ru

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