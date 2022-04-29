Субботник, посвящённый Дню Великой Победы, состоится на Красноярской железной дороге

Завтра, 30 апреля, работники предприятий и станций Красноярской железной дороги, расположенных на территории Красноярского края, выйдут на весенний субботник, посвящённый 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

В этот день, отдавая дань глубокого уважения мужеству и героизму ветеранов, они уделят особое внимание благоустройству памятников и мемориалов железнодорожникам-фронтовикам на станциях КрасЖД в Уярском, Боготольском, Ужурском, Емельяновском, Иланском, Рыбинском и Шарыповском районах.

В том числе, участники субботника проведут уборку на мемориальном комплексе «Танк Победы» у железнодорожного вокзала станции Уяр. Напомним, что он был построен работниками магистрали в 80-е годы прошлого века в память о событиях 1943 года, когда работники железнодорожного узла станции Клюквенная (ныне станция Уяр) добровольно собрали средства на создание танковой колонны.

Кроме того, участники субботника приведут в идеальное состояние мемориальные доски на зданиях локомотивных и вагонных депо, а также паровозы-памятники.

Добавим, что железнодорожный весенний субботник охватит не только объекты транспортной инфраструктуры, но и улицы, площади, скверы и парки городов и поселков Красноярского края, где присутствует Красноярская магистраль.

Так, в краевом центре генеральная уборка пройдет на площади Революции, в Центральном парке и на Детской железной дороге, а также на территориях, прилегающих к социальным и производственным объектам магистрали на проспекте Мира, улицах Ломоносова, Деповская, Карла Маркса и Вокзальная.

Весенняя «генеральная уборка» проходит также и в других регионах присутствия КрасЖД. В общей сложности, в апреле-мае на весенние субботники выйдут более 5 тысяч работников дороги в Красноярском крае, республике Хакасии, Иркутской и Кемеровской областях, не занятых в основном производственном процессе.

Фото: КрасЖД

По материалам КрасЖД