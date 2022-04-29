В Красноярском крае с начала сезона 300 человек пожаловались на присасывание клещей

На территории края продолжает нарастать активность природного очага клещевых инфекций, сообщили в Telegram-канале Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю.

С начала сезона активности клещей около 300 жителей Красноярского края обратились в медицинские организации с жалобами на присасывание клещей.

Исследования показали, что около 5 % клещей - переносчики клещевого вирусного энцефалита. 35 % — переносчики клещевого боррелиоза, более 2 % – анаплазмоза, 1 % – эрлихиоза.

Наибольшее количество контактов с клещами регистрируется в окрестностях городов Лесосибирска, Дивногорска, Красноярска, Ачинска, на ж/д станциях восточного направления.

Особенно внимательно необходимо соблюдать правила личной профилактики при посещении кладбищ, где в родительский день существенно увеличиваются риски присасывания клещей.

На территории Красноярска стартовало проведение акарицидных обработок по энтомологическим показаниям.

Напоминаем, что клещей нет лишь в четырёх северных территориях Красн0оярского края (Таймырский и Северо-Енисейский районы, Эвенкийский муниципальный район, Норильск).

Территории с высоким риском заражения: Дивногорск, Красноярск, Ачинск, Емельяновский, Ирбейский, Большемуртинский, Каратузский, Ачинский, Козульский, Тюхтетский, Большеулуйский, Манский, Ермаковский, Партизанский, Казачинский, Бирилюсский, Нижнеингашский, Пировский, Идринский, Сухобузимский районы.

Фото: © РИА Новости / Павел Лисицын