В Красноярске фотограф показал строительство развязки на Чкалова

Красноярский фотограф Сергей Токарев прогулялся до будущей развязки, которая должна пройти под Николаевским проспектом и связать студгородок с Николаевкой и поделился снимками у себя на странице в социальной сети «ВКонтакте».

— Деревянные дома снесли. Сейчас на месте будущей дороги чисто. В нижней части дорожники сформировали нужный рельеф и трамбуют гравий по линии ул. Овражной. В верхней части ещё копают. Видно, насколько стало меньше грунта. Дошли уже до съезда к Орбите, — пишет фотограф.

Фото: © vk.com/tokarevs