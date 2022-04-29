В Красноярске проверят законность строительства здания на улице Республики

Глава региона Александр Усс поручил проверить законность строительства павильона на улице Республики в Красноярске.

Строение заметил депутат Заксобрания края Илья Зайцев. Он выяснил, что в феврале 2021 года муниципальный участок площадью 2 378 кв. метров арендовала компания "Альянс-Строй". Бизнесмен пообещал, что здесь будет построен центр бытовых услуг, но ноябре здесь появилось здание, проходящее по документам как мастерская ремонта. Объект не проработал и дня и депутат предположил, что это часть схемы по выкупу земли без торгов. К слову, в апреле 2022 года земля перешла в собственность компании.

«Важное уточнение - никакой обязанности выставлять этот участок на торги у города не было. Но было право, которым мэрия захотела воспользоваться», – написал Илья Зайцев.

Пост депутата, который тот опубликовал в своём телеграм-канале, заметил глава Красноярского края Александр Усс и поручил в кратчайшие сроки разобраться с правомерностью появления строения.

«В то время когда нами реализуются и выполняются проекты комплексного развития территорий исторического центра столицы края, таких как "Исторический квартал" на улице Горького, "Квартал цветов" у Центрального рынка, продолжают появляться объекты сомнительного архитектурного качества», – отметил Александр Усс.

Фото: © Илья Зайцев