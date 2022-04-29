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На большей части Красноярского края ввели особый противопожарный режим

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Красноярск
09:43 29 Апреля 2022
общество, красноярск, в красноярском крае, лесные пожары, штрафы
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С 29 апреля ещё в 30 муниципалитетах Красноярского края центральных, восточных и западных районов, в том числе и в Красноярске, начал действовать особый противопожарный режим. Об этом сообщается на сайте регионального правительства. Запрещено разводить костры, сжигать сухую траву и мусор. А также проводить любые пожароопасные работы на территории поселений и городских округов, в садовых и дачных обществах.

За нарушения для граждан предусмотрен штраф до 4 000 рублей, для должностных лиц — до 30 000 руб., для юридических лиц — до 400 000 руб. Виновному может грозить и уголовная ответственность, если в результате неосторожного обращения с огнем произойдет лесной пожар и пострадают деревья.

— В регионе за выжигание сухой травы в населённых пунктах и землях сельхозназначения возбуждено более 800 дел. Просим жителей ответственно подойти к вопросам соблюдения требований пожарной безопасности, особенно в майские праздники, — отметил Сергей Козупица, заместитель председателя правительства Красноярского края.

Напомним, губернатор Красноярского края Александр Усс поручил ответственным лицам усилить контроль за пожароопасной обстановкой. Данной информацией поделились на сайте регионального правительства.

По информации ГУ МЧС России по Красноярскому краю, значительная часть возгораний последних дней носит рукотворный характер. И это несмотря на информирование населения о запрете на пал травы и предупреждения об особой осторожности при обращении с огнём. Необходимо усилить работу по выявлению и наказанию виновников пожаров.

Фото: © РИА Новости / Илья Наймушин

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