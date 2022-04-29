В Красноярске на улице Глинки построят новую школу

На ул. Глинки заканчивают демонтаж старого аварийного здания школы № 50. После начнётся возведение нового здания и благоустройство территории.

Школа № 50 — единственная в микрорайоне. Здание было построено в середине прошлого века. После признания объекта непригодным для эксплуатации, около 300 учащихся распределили в школы в Энергетиках и Черёмушках. Доставляют учеников начальных классов на занятия два автобуса. Расходы на проезд учащихся старших классов родителям компенсируют, рассказали на сайте администрации города Красноярска.

Школу возведут по модульной технологии. Здание будет состоять из учебного блока с классными аудиториями, спортивного зала, столовой, медицинского блока, кабинетов и технических помещений. На прилегающей территории оборудуют спортивное ядро с площадками для мини-футбола, баскетбола, гимнастики и беговой дорожкой. Сделают периметр безопасности, подъезды и пожарный проезд. А также пешеходные дорожки и освещение. Запланировано, что новая школа примет учеников с сентября 2023 года.