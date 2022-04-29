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На Енисее стартовала навигация

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Красноярск
09:03 29 Апреля 2022
енисей, транспорт, события, в красноярском крае, в красноярске
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В Красноярске 28 апреля открыли навигационный сезон на реке Енисей. 

На Енисее стартовала навигация



Открытие нового сезона прошло на Центральной набережной в краевой столице. Под звуки оркестра к пристани пришвартовалось прогулочное судно под названием «Михаил Годенко». Далее личный состав развели на дальнейшее плавание. Открытие сезона навигации на Енисее прокомментировал губернатор Красноярского края Александр Усс.

На Енисее стартовала навигация

– Несмотря на сложности главная водная магистраль региона живет и развивается. Флот к навигации в целом готов. Поставки запчастей, необходимых пароходству, идут по плану. На Средне-Невском судостроительном заводе строятся новые современные пассажирские суда - теплоходы «Андрей Дубенский» и «Виктор Астафьев». Лайнеры будут одинаково уверенно чувствовать себя и в среднем течении Енисея, и в Арктической зоне, – пишет Александр Усс в своем telegram-канале.

На Енисее стартовала навигация

Фото: Министерство транспорта Красноярского края

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