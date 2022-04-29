Красноярцам рассказали об отключении горячей и холодной воды

На сайте СГК разместили информацию о том, когда в каких районах не будет горячей и холодной воды этим летом. Неудобства связаны с испытаниями городских теплосетей на прочность и плотность. Параллельно красноярский водоканал проведёт необходимые ремонты своего оборудования.

Предварительный график отключений горячей воды:

с 16 по 25 мая — Ленинский и Кировский районы, пос. Берёзовка, частично микрорайоны Взлётка, Зелёная Роща и Водники;

с 30 мая по 2 июня — мкр. Мясокомбината;

с 14 по 20 июня — часть мкр. Зелёная Роща;

с 27 июня по 5 июля — мкр. Солнечный;

с 18 по 27 июля — микрорайоны Северный, Покровский и Ястынский, частично Взлётка;

с 5 по 11 августа — микрорайоны Ботанический и Северо-Западный;

с 15 по 24 августа — большая часть Свердловского, Центрального, Железнодорожного и Октябрьского районов.

График отключения холодной воды:

с 27 по 29 мая — Ленинский район, часть Кировского, пос. Берёзовка;

с 17 по 19 июня — Свердловский и частично Кировский районы;

с 1 по 3 июля — Советский район;

с 22 по 24 июля — Центральный и частично Железнодорожный районы;

с 5 по 7 августа — Октябрьский и частично Железнодорожный районы.

Фото: © Евгений Одиноков / РИА Новости