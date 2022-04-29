Красноярцам рассказали об отключении горячей и холодной воды

На сайте СГК разместили информацию о том, когда в каких районах не будет горячей и холодной воды этим летом. Неудобства связаны с испытаниями городских теплосетей на прочность и плотность. Параллельно красноярский водоканал проведёт необходимые ремонты своего оборудования.
Предварительный график отключений горячей воды:
с 16 по 25 мая — Ленинский и Кировский районы, пос. Берёзовка, частично микрорайоны Взлётка, Зелёная Роща и Водники;
с 30 мая по 2 июня — мкр. Мясокомбината;
с 14 по 20 июня — часть мкр. Зелёная Роща;
с 27 июня по 5 июля — мкр. Солнечный;
с 18 по 27 июля — микрорайоны Северный, Покровский и Ястынский, частично Взлётка;
с 5 по 11 августа — микрорайоны Ботанический и Северо-Западный;
с 15 по 24 августа — большая часть Свердловского, Центрального, Железнодорожного и Октябрьского районов.
График отключения холодной воды:
с 27 по 29 мая — Ленинский район, часть Кировского, пос. Берёзовка;
с 17 по 19 июня — Свердловский и частично Кировский районы;
с 1 по 3 июля — Советский район;
с 22 по 24 июля — Центральный и частично Железнодорожный районы;
с 5 по 7 августа — Октябрьский и частично Железнодорожный районы.
Фото: © Евгений Одиноков / РИА Новости