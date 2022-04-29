Красноярские синоптики рассказали о погоде в майские праздники

Красноярские синоптики рассказали, что в конце апреля красноярцев ждёт потепление, но в начале мая вновь придут холода. Так, днём 29 и 30 апреля воздух прогреется до 22°C и 24°C. Ночью будет до +8°C и +5 градусов. Осадков не ожидается.

Днём 1 мая похолодает до 15 градусов и до 10°C ночью. 2 мая днём воздух прогреется до 27°C, а ночью остынет до 7°C, ожидается небольшой дождь. Днём 3 и 4 мая похолодает до 11°C. 8 мая ожидается +13 градусов днём, 9 мая днём будет 11 градусов.

Фото: © РИА Новости / Валерий Шустов